У Польщі розповіли, як Росія намагається заблокувати ПДЧ в НАТО для України

У Польщі заявили, що Росія використовує війська з політичною метою, щоб чинити тиск на Україну.
Голова бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський розповів, що Росія намагається перешкодити наданню Україні Плану дій щодо членства в НАТО, в тому числі і за допомогою стягування військ до кордону України.
"Україна намагається отримати на найближчому саміті НАТО План дій щодо членства... зараз Росія намагається зупинити процес відкриття дверей для України в НАТО", — підкреслив Щерський.
Він зазначив, що схожа ситуація була в 2008 році, коли Грузія і Україна намагалися отримати ПДЧ і у зв'язку з цією ситуацією тоді різко зросла напруга на лінії Росія-Грузія.
Він додає, що зараз Росія "використовує війська з політичною метою, щоб чинити тиск на Україну".
Щерський зазначив, що така ситуація "дуже легко може вийти з-під контролю".
"Ескалація в російсько-українському конфлікті підвищує ставки в грі на лінії НАТО-Росія і США-Росія", - зазначили в Польщі.
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Водночас Щерський запевнив, що Польща зараз може вважати себе безпечною, оскільки Варшава має союзницькі гарантії про колективну оборону, а підрозділи країн НАТО дислокуються на території країни.
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Інтеграція України в НАТО - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент Володимир Зеленський 1 лютого в інтерв'ю американським ЗМІ сказав, що в ході розмови з президентом США Джо Байденом він хотів би запитати у співрозмовника про те, чому Україна досі не в НАТО.
- Глава Офісу президента Андрій Єрмак 5 березня заявляв, що Україна є країною, яка воює і захищає цінності демократії. Київ виконує вимоги Північноатлантичного альянсу, тому має право вимагати інтеграції в НАТО.
- Президент Зеленський в ході телефонних переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зазначив, що вступ України в колективний блок безпеки є єдиним варіантом припинення російсько-українського конфлікту на Донбасі.