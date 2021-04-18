У Польщі розповіли, як Росія намагається заблокувати ПДЧ в НАТО для України

План дій щодо членства в НАТО / УНІАН

Голова бюро міжнародної політики президента Польщі Кшиштоф Щерський розповів, що Росія намагається перешкодити наданню Україні Плану дій щодо членства в НАТО, в тому числі і за допомогою стягування військ до кордону України.

"Україна намагається отримати на найближчому саміті НАТО План дій щодо членства... зараз Росія намагається зупинити процес відкриття дверей для України в НАТО", — підкреслив Щерський.

Він зазначив, що схожа ситуація була в 2008 році, коли Грузія і Україна намагалися отримати ПДЧ і у зв'язку з цією ситуацією тоді різко зросла напруга на лінії Росія-Грузія.

Він додає, що зараз Росія "використовує війська з політичною метою, щоб чинити тиск на Україну".

Щерський зазначив, що така ситуація "дуже легко може вийти з-під контролю".

"Ескалація в російсько-українському конфлікті підвищує ставки в грі на лінії НАТО-Росія і США-Росія", - зазначили в Польщі.

читайте такожГенсек НАТО висунув вимогу Росії щодо України

Водночас Щерський запевнив, що Польща зараз може вважати себе безпечною, оскільки Варшава має союзницькі гарантії про колективну оборону, а підрозділи країн НАТО дислокуються на території країни.

читайте такожУ США назвали ключовий крок для вступу України до НАТО

Інтеграція України в НАТО - про що раніше повідомляв Главред: