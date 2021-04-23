Росія висунула звинувачення Польщі та вирішила вислати дипломатів

Польські дипломати мають покинути РФ до середини травня.
Російська Федерація вирішила вислати п'ятьох дипломатів з Польщі – їх оголосили персонами нон ґрата.
Дипломати мають покинути російську територію до 15 травня, пише ТАСС з посиланням на Міністерство закордонних справ РФ.
За даними агентства, Росія пішла на такий крок через "провокацію", здійснену Польщею.
"...як захід у відповідь на провокаційні дії Польщі щодо висилки російських дипломатів, виходячи з принципу взаємності, міністерство оголосило персонами нон ґрата п'ятьох співробітників посольства Республіки Польща в Російській Федерації", – зазначили у МЗС.
У відомстві також звинуватили Польщу у тому, що вона нібито свідомо тримає курс на руйнування відносин з РФ.
Нагадаємо, у середині квітня стало відомо, що польським МЗС оголосив персонами нон ґрата трьох російських дипломатів.
Польська сторона таким чином вирішила висловити солідарність з США, які звинуватили Росію в причетності до кібератак, що відбулися на американській території.
Новий санкційний удар США по Росії – що потрібно знати
- Американська влада вперше покарала РФ за кібератаки 1 квітня 2015 року під час президентства Барака Обами – були запроваджені обмежувальні заходи. У 2016-му антиросійські санкції розширили.
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