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Росія висунула звинувачення Польщі та вирішила вислати дипломатів

23 квітня 2021, 12:15
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Польські дипломати мають покинути РФ до середини травня.

У РФ п'ять дипломатів з Польщі оголошені персонами нон ґрата
У Росії п'ять дипломатів з Польщі оголошено персонами нон ґрата / Reuters

Російська Федерація вирішила вислати п'ятьох дипломатів з Польщі – їх оголосили персонами нон ґрата.

Дипломати мають покинути російську територію до 15 травня, пише ТАСС з посиланням на Міністерство закордонних справ РФ.

За даними агентства, Росія пішла на такий крок через "провокацію", здійснену Польщею.

"...як захід у відповідь на провокаційні дії Польщі щодо висилки російських дипломатів, виходячи з принципу взаємності, міністерство оголосило персонами нон ґрата п'ятьох співробітників посольства Республіки Польща в Російській Федерації", – зазначили у МЗС.

У відомстві також звинуватили Польщу у тому, що вона нібито свідомо тримає курс на руйнування відносин з РФ.

Нагадаємо, у середині квітня стало відомо, що польським МЗС оголосив персонами нон ґрата трьох російських дипломатів.

Польська сторона таким чином вирішила висловити солідарність з США, які звинуватили Росію в причетності до кібератак, що відбулися на американській території.

Новий санкційний удар США по Росії – що потрібно знати

  • Американська влада вперше покарала РФ за кібератаки 1 квітня 2015 року під час президентства Барака Обами – були запроваджені обмежувальні заходи. У 2016-му антиросійські санкції розширили.
  • Новий американський лідер Джо Байден продовжив санкції проти Росії за кібератаки до 1 квітня 2022 року.
  • У середині квітня Байден вирішив запровадити нові обмежувальні заходи проти РФ, під них потрапили шість російських технологічних компаній. Вашингтон також вирішив вислати десять російських дипломатів.
  • ЗМІ дізналися, що російська влада "рекомендувала" послу США у Росії Джону Саллівану покинути країну, проте він відмовився.
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