Россия выдвинула обвинение Польше и решила выдворить дипломатов

Польские дипломаты должны покинуть РФ до середины мая.
Российская Федерация решила выдворить пятерых дипломатов из Польши – их объявили персонами нон грата.
Дипломаты должны покинуть российскую территорию до 15 мая, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.
По данным агентства, Россия пошла на такой шаг из-за "провокации", осуществленной Польшей.
"...в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации", – отметили в МИДе.
В ведомстве также обвинили Польшу в том, что она якобы сознательно держит курс на разрушение отношений с РФ.
Напомним, в середине апреля стало известно, что польским МИД объявил персонами нон грата трех российских дипломатов.
Польская сторона таким образом решила выразить солидарность с США, которые обвинили Россию в причастности к кибератакам, произошедшим на американской территории.
Новый санкционный удар США по России – что нужно знать
- Американские власти впервые наказали РФ за кибератаки 1 апреля 2015 года во время президентства Барака Обамы – были введены ограничительные меры. В 2016-м антироссийские санкции расширили.
- Новый американский лидер Джо Байден продлил санкции против России за кибератаки до 1 апреля 2022 года.
- В середине апреля Байден решил ввести новые ограничительные меры против РФ, под них попали шесть российских технологических компаний. Вашингтон также решил выслать десять российских дипломатов.
- СМИ узнали, что российские власти "рекомендовали" послу США в России Джону Салливану покинуть страну, однако он отказался.