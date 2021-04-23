Россия выдвинула обвинение Польше и решила выдворить дипломатов

В России пять дипломатов из Польши объявлены персонами нон грата / Reuters

Российская Федерация решила выдворить пятерых дипломатов из Польши – их объявили персонами нон грата.

Дипломаты должны покинуть российскую территорию до 15 мая, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

По данным агентства, Россия пошла на такой шаг из-за "провокации", осуществленной Польшей.

"...в качестве ответной меры на провокационные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, министерство объявило персонами нон грата пятерых сотрудников посольства Республики Польша в Российской Федерации", – отметили в МИДе.

В ведомстве также обвинили Польшу в том, что она якобы сознательно держит курс на разрушение отношений с РФ.

Напомним, в середине апреля стало известно, что польским МИД объявил персонами нон грата трех российских дипломатов.

Польская сторона таким образом решила выразить солидарность с США, которые обвинили Россию в причастности к кибератакам, произошедшим на американской территории.

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