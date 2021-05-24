УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

США і Росія підтвердили зустріч Байдена і Путіна

24 травня 2021, 22:23

Вашингтон і Москва мають намір шукати шляхи досягнення компромісу.

Путін Байден
У Кремлі вперше підтвердили зустріч Путіна і Байдена / Reuters

Москва погодилася на проведення саміту Росії і США, у рамках якого відбудеться зустріч президента Росії Володимира Путіна і господаря Білого Дому Джо Байдена. У Білому домі також назвали американо-російський захід запланованим і випустили практично ідентичну заяву. Про терміни проведення саміту і місце зустрічі буде оголошено пізніше.

Як зазначено у заяві Ради безпеки РФ, за підсумками перемовин секретаря Радбезу Миколи Патрушева з помічником американського президента з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном, які відбулися в понеділок, 24 квітня, у Женеві, пройшла важлива зустріч на шляху запланованого саміту США і Росії. Терміни і місце проведення зустрічі будуть уточнені з часом.

"Зустріч, що відбулася (у Женеві), стала важливим етапом на шляху підготовки планованого російсько-американського саміту, про терміни і місце проведення якого буде оголошено додатково", - йдеться у заяві російського Радбезу.

Примітно, раніше у Кремлі і МЗС РФ не підтверджували, що російський президент Володимир Путін офіційно готовий провести зустріч з американським главою держави Джо Байденом.читайте такожЖурналіст пояснив, чому Кремль побоюється зустрічі Путіна і Байдена

Як зазначено у повідомленні, Патрушев і Салліван під час перемовин обговорили низку питань, пов'язаних з російсько-американськими інтересами і акцентували увагу на ситуації зі стратегічною стабільністю. Сторони припустили, що за певними напрямками можуть бути вироблені рішення, які влаштують і Москву, і Вашингтон. При цьому вони припустили нормалізацію відносин двох країн.

"Сторони погодилися з тим, що нормалізація російсько-американських відносин відповідала б не тільки інтересам двох країн, але й сприяла б передбачуваності і стабілізації на глобальній арені", - стверджують у Радбезі РФ.читайте такожПутін домігся свого і наразі знижує напруження - Байден пішов на діалог

Примітно, у Білому домі опублікувавли практично ідентичну за текстом і змістом заяву. У Байдена офіційно заявили, що саміт США і Росії знаходиться в статусі "запланованого".

"Зустріч стала важливим кроком у підготовці до запланованого російсько-американського саміту, дата і місце проведення якого будуть оголошені пізніше", - йдеться в повідомленні американської адміністрації.

Також у Білому домі підтвердили, що представники Москви і Вашингтона обговорювали питання стратегічної безпеки, і також не виключили досягнення компромісу за низкою напрямків.

"Обговорено широке коло питань, що становлять взаємний інтерес, з акцентом особливої уваги темі стратегічної стабільності. Сторони висловили впевненість, що взаємоприйнятні рішення можуть бути знайдені за низкою напрямків", - підкреслюється у заяві.

Зустріч Байдена і Путіна

  • Американський президент Джо Байден 13 квітня провів телефонні перемовини з главою РФ Володимиром Путіним, під час яких запропонував йому провести зустріч в Європі для обговорення американо-російських відносин.
  • Відносини Штатів і РФ після цієї розмови погіршилися: Вашингтон і Москва обмінялися санкціями, а російська влада включила США до списку недружніх країн.
  • Однак перемовини щодо зустрічі Путіна і Байдена, як і раніше, тривають. У Кремлі казали, що саміт Росії і США може відбутися в червні.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен стверджував, що перемовини Байдена і Путіна можуть пройти вже найближчими тижнями. Ймовірне місце зустрічі - Ісландія.
  • Швейцарська газета Tages-Anzeiger і журналіст американського телеканалу Джефф Беннет повідомили про те, що зустріч Байдена і Путіна, швидше за все, відбудеться в найближчі два тижні у Женеві.
новини Росії новини США Володимир Путін Джо Байден
Зараз ви переглядаєте новину «США і Росія підтвердили зустріч Байдена і Путіна». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Перші ознаки вагітності – на що звертати увагуПерші ознаки вагітності – на що звертати увагу "Українці у вишиванках бидло, а парад х**ня": скандалістку з Харкова виперли з роботи"Українці у вишиванках бидло, а парад х**ня": скандалістку з Харкова виперли з роботи Історичне рішення України на Євробаченні позначиться на іміджі української мови - ПутінцевІсторичне рішення України на Євробаченні позначиться на іміджі української мови - Путінцев Переможець Євробачення 2021 - Maneskin: що відомо про групу і про що її пісняПереможець Євробачення 2021 - Maneskin: що відомо про групу і про що її пісня Всього одна спеція: як знизити кров'яний тискВсього одна спеція: як знизити кров'яний тиск

Останні новини

18:27
Гороскоп на завтра 26 травня 2021 всіх знаків Зодіаку: кому чекати на перемоги на трьох фронтах
18:21
Магнітна буря з 25 травня 2021: коли досягне 6 балів і що робити Відео
17:50
Михайло Поплавський став володарем титулу "Людина року" актуально
17:50
Детальний місячний календар на червень 2021: щасливі кольори та випадковий пристріт
17:46
В Україні з 1 червня почнуть діяти нові правила для водіїв Відео
Реклама
17:10
Влада в Україні повинна ліквідувати корупційні схеми і не заважати бізнесу - експерт
17:06
Кремль назвав точну дату зустрічі Байдена і Путіна: що обговорять Відео
17:00
Під Чернівцями бійка двох сусідок завершилася трагедією для ненародженої дитини Відео
16:55
Як у Мінську садили літак Ryanair: опублікована стенограма перемовин Відео
16:42
Плани збільшити податки йдуть врозріз з прискоренням економічного зростання - експерт
16:26
Фронтвумен Go-A зізналася, хто найбільше критикував їх виступ на Євробаченні Відео
16:24
Повний місяць у травні 2021: коли настане, що можна робити і як змінити життя Відео
16:23
В ОП заявили про вихід на "фінішну пряму" в питанні запуску ринку землі
16:20
Facebook почав "полювання" на підконтрольні Кремлю російські ЗМІ Фото Відео
16:13
CNN оголосив дату і місце зустрічі Байдена і Путіна Відео
15:58
Хотіла продати дитя за горілку і морила голодом: в Одесі горе-матері повернуть двох дівчаток Відео
15:52
Філіп Морріс обладнає всі бездимні пристрої технологією перевірки віку
15:51
Найсмачніший домашній майонез: простий покроковий рецепт за 10 хвилин Відео
15:47
Якого числа День батька 2021 і як вітають Фото Відео
15:37
Рухався там і лоскотав: у Тернополі тарган серед ночі заліз дитині у вухо
Реклама
15:34
Алкоголю у 16 разів більше норми: спливли нові деталі ДТП у Вінниці, в якій ледь вижила дитина Відео
15:29
Зеленський зібрався збільшити чисельність ЗСУ: названа цифра Відео
15:21
Кожному третьому українцю загрожує позбавлення пенсії до 2045 року – прогноз Світового банку Відео
15:12
"Просто моляться": Сергій Безруков заявив про безграничну любов від українців
14:52
Найбільший за роки сплеск активності Сонця спровокує потужну магнітну бурю Відео
14:41
Зірка Папіка Даша Петрожицька вперше показала свого хлопця
14:26
У Кремлі зробили заяву щодо термінів і місця зустрічі Байдена і Путіна Відео
14:19
"Разом ми з Мішею чи ні": переможниця Холостяка заінтригувала оголошенням
14:04
Мінськ показав Києву кулак: у Лукашенка розгнівалися через авіаційну блокаду Відео
13:52
Україна запускає ринок землі: Шмигаль анонсував стрибок цін Відео
13:49
У Путіна різко відреагували на заяви з Лондона про удар по двох газопроводах РФ
13:38
Оля Цибульська натякнула на особистість автора скандального "зливу" про її чоловіка
13:18
Міністр втомився: у Нідерландах топ-чиновник пішов у відпустку на 3 місяці Відео
13:11
Пісня Go-A після Євробачення потрапила в топи рейтингів Spotify і iTunes
13:04
Розрив авіасполучення з Білоруссю: Кулеба пояснив причину і назвав вигоду для України Відео
12:45
У РНБО України звинуватили Лукашенка в державному тероризмі Відео
12:37
Самопідпал заради відео в соцмережі: з'явилися подробиці про здоров'я хлопчика в Дніпрі Відео
12:02
Назвали акторів, сюжет і дату виходу серіалу козирне місце на каналі 2+2
12:01
"Зламано ніс, видно сліди пудри": батько Протасевича заявив, що його сина побили у в'язниці Білорусі Відео
12:01
"Бабуся української корупції": Милованов поскандалив з Тимошенко в прямому ефірі Відео
Реклама
11:54
Руслана Писанка пояснила, чому вона не заводить дітей Відео
11:29
Рот курця: названо п'ять небезпечних станів Відео
11:14
У Києві збудують сучасний урбан-парк Фото
10:48
"Ніжно": Тіна Кароль без ліфчика засвітила сексуальні груди
10:47
Перша допомога при сонячних опіках шкіри: що швидко може допомогти Відео
10:46
Вся Україна стала "жовтою": у МОЗ оновили карантинні зони Відео
10:15
Останні дні весни здивують українців: синоптик розкрив деталі Відео
10:14
"Вогонь!": співачка, яка представила Україну на Євробаченні, знялася без білизни
10:06
Цукрозамінники: міфи і реальність Відео
10:02
Україна повністю припиняє авіасполучення з Білоруссю: названо дату Відео
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти