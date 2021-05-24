США і Росія підтвердили зустріч Байдена і Путіна

У Кремлі вперше підтвердили зустріч Путіна і Байдена / Reuters

Москва погодилася на проведення саміту Росії і США, у рамках якого відбудеться зустріч президента Росії Володимира Путіна і господаря Білого Дому Джо Байдена. У Білому домі також назвали американо-російський захід запланованим і випустили практично ідентичну заяву. Про терміни проведення саміту і місце зустрічі буде оголошено пізніше.

Як зазначено у заяві Ради безпеки РФ, за підсумками перемовин секретаря Радбезу Миколи Патрушева з помічником американського президента з питань нацбезпеки Джейкобом Салліваном, які відбулися в понеділок, 24 квітня, у Женеві, пройшла важлива зустріч на шляху запланованого саміту США і Росії. Терміни і місце проведення зустрічі будуть уточнені з часом.

"Зустріч, що відбулася (у Женеві), стала важливим етапом на шляху підготовки планованого російсько-американського саміту, про терміни і місце проведення якого буде оголошено додатково", - йдеться у заяві російського Радбезу.

Примітно, раніше у Кремлі і МЗС РФ не підтверджували, що російський президент Володимир Путін офіційно готовий провести зустріч з американським главою держави Джо Байденом.читайте такожЖурналіст пояснив, чому Кремль побоюється зустрічі Путіна і Байдена

Як зазначено у повідомленні, Патрушев і Салліван під час перемовин обговорили низку питань, пов'язаних з російсько-американськими інтересами і акцентували увагу на ситуації зі стратегічною стабільністю. Сторони припустили, що за певними напрямками можуть бути вироблені рішення, які влаштують і Москву, і Вашингтон. При цьому вони припустили нормалізацію відносин двох країн.

"Сторони погодилися з тим, що нормалізація російсько-американських відносин відповідала б не тільки інтересам двох країн, але й сприяла б передбачуваності і стабілізації на глобальній арені", - стверджують у Радбезі РФ.читайте такожПутін домігся свого і наразі знижує напруження - Байден пішов на діалог

Примітно, у Білому домі опублікувавли практично ідентичну за текстом і змістом заяву. У Байдена офіційно заявили, що саміт США і Росії знаходиться в статусі "запланованого".

"Зустріч стала важливим кроком у підготовці до запланованого російсько-американського саміту, дата і місце проведення якого будуть оголошені пізніше", - йдеться в повідомленні американської адміністрації.

Також у Білому домі підтвердили, що представники Москви і Вашингтона обговорювали питання стратегічної безпеки, і також не виключили досягнення компромісу за низкою напрямків.

"Обговорено широке коло питань, що становлять взаємний інтерес, з акцентом особливої уваги темі стратегічної стабільності. Сторони висловили впевненість, що взаємоприйнятні рішення можуть бути знайдені за низкою напрямків", - підкреслюється у заяві.

Зустріч Байдена і Путіна