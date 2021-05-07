Росія вчинила зухвалу провокацію в повітряному просторі Естонії

Росія порушила повітряний простір Естонії

У п'ятницю, 7 травня, Росія вдруге за тиждень порушила повітряний простір Естонія. Літак Іл-96 з включеним транспондером провів близько хвилини поблизу острова Вайндлоо, пише пресслужба Головного штабу Сил оборони Естонії.

"Російський літак Іл-96 у п'ятницю без дозволу увійшов у повітряний простір країни поблизу острова Вайндлоо. Він провів у повітряному просторі Естонії приблизно хвилину. Транспондер літака був включений, але був відсутній план польоту. Літак не підтримував зв'язок по радіо з диспетчерською службою Естонії", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 7 травня, посла РФ викликали до МЗС Естонії, де йому вручили ноту протесту у зв'язку з інцидентом. У військовому відомстві зазначили, що це третє порушення повітряного простору російським літаком за рік і друге за цей тиждень.

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Попередній раз порушення повітряного простору Естонії російським літак зафіксували 5 травня.

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