Росія вчинила зухвалу провокацію в повітряному просторі Естонії

Сьогодні, 7 травня, посла РФ викликали в МЗС Естонії, де йому вручили ноту протесту у зв'язку з інцидентом.
У п'ятницю, 7 травня, Росія вдруге за тиждень порушила повітряний простір Естонія. Літак Іл-96 з включеним транспондером провів близько хвилини поблизу острова Вайндлоо, пише пресслужба Головного штабу Сил оборони Естонії.
"Російський літак Іл-96 у п'ятницю без дозволу увійшов у повітряний простір країни поблизу острова Вайндлоо. Він провів у повітряному просторі Естонії приблизно хвилину. Транспондер літака був включений, але був відсутній план польоту. Літак не підтримував зв'язок по радіо з диспетчерською службою Естонії", - йдеться в повідомленні.
Сьогодні, 7 травня, посла РФ викликали до МЗС Естонії, де йому вручили ноту протесту у зв'язку з інцидентом. У військовому відомстві зазначили, що це третє порушення повітряного простору російським літаком за рік і друге за цей тиждень.
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Попередній раз порушення повітряного простору Естонії російським літак зафіксували 5 травня.
Висилка російських дипломатів з Чехії: в чому суть конфлікту
- У селі Врбетіце в Чехії 16 жовтня 2014 року стався вибух боєприпасів на збройових складах. Два місцевих жителя загинули. Вибух призвів до серйозних руйнувань. Склад №16, який вибухнув, орендувала компанія Imex Group. Через два місяці вибухнув ще один склад - №12, який контролювався тією ж фірмою. Через 6,5 років Офіційна Прага звинуватила Росію в причетності до вибухів. Зокрема, чеська поліція оголосила в розшук громадян РФ Олександра Петрова і Руслана Боширова. Їх Чехія вважає співробітниками ГУ Генштабу Міноборони РФ.
- 17 квітня чеська влада оголосила про висилку 18 співробітників російського посольства в Празі. Чехія вважає дипломатів офіцерами спецслужб Росії. Таке рішення обумовлено появою інформації про те, що до вибуху на складі у Врбетиці можуть бути причетні " російські розвідники".