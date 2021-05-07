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Россия совершила дерзкую провокацию в воздушном пространстве Эстонии

7 мая 2021, 20:01

Сегодня, 7 мая, посла РФ вызвали в МИД Эстонии, где ему вручили ноту протеста в связи с инцидентом.

Россия нарушила воздушное пространство Эстонии

В пятницу, 7 мая, Россия второй раз за неделю нарушила воздушное пространство Эстонии. Самолет Ил-96 с включенным транспондером провел около минуты вблизи острова Вайндлоо, пишет пресс-служба главного штаба Сил обороны Эстонии.

"Российский самолет Ил-96 в пятницу без разрешения вошел в воздушное пространство страны вблизи острова Вайндлоо. Он провел в воздушном пространстве Эстонии примерно минуту. Транспондер самолета был включен, но отсутствовал план полета. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии", - говорится в сообщении.

Сегодня, 7 мая, посла РФ вызвали в МИД Эстонии, где ему вручили ноту протеста в связи с инцидентом. В военном ведомстве отметили, что это третье нарушение воздушного пространства российским самолетом за год и второе за эту неделю.

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Предыдущий раз нарушение воздушного пространства Эстонии российским самолет зафиксировали 5 мая.

Высылка российских дипломатов из Чехии: в чем суть конфликта

  • В селе Врбетице в Чехии 16 октября 2014 года произошел взрыв боеприпасов на оружейных складах. Два местных жителя погибли. Взрыв привел к серьезным разрушениям. Склад №16, который взорвался, арендовала компания Imex Group. Спустя два месяца взорвался еще один склад – №12, который контролировался той же фирмой. Спустя 6,5 лет официальная Прага обвинила Россию в причастности к взрывам. В частности, чешская полиция объявила в розыск граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова. Их Чехия считает сотрудниками ГУ Генштаба Минобороны РФ.
  • 17 апреля чешские власти объявили о высылке 18 сотрудников российского посольства в Праге. Чехия считает дипломатов офицерами спецслужб России. Такое решение обусловлено появлением информации о том, что к взрыву на складе в Врбетице могут быть причастны "российские разведчики".

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