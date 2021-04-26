Росія повернула авіацію з Криму на бази після навчань / Міноборони РФ

Авіація Південного військового округу і Чорноморського флоту Росії повернулася на аеродроми постійного базування. ВПС РФ провели військові навчання в окупованому Криму.

Як повідомляє Міноборони РФ, понад 50 літаків оперативно-тактичної і вертольотів армійської авіації об'єднання ВПС і ППО Південного військового округу і морської авіації Чорноморського флоту РФ повернуто з Криму на аеродроми постійного базування.

У відомстві уточнили, що екіпажі літаків вертольотів здійснили перельоти на свої аеродроми на Кубані і Ставропіллі, а також в Ростовську і Волгоградську області.

Повідомляється, що ескадрильї оперативно-тактичної та армійської авіації в межах контрольної перевірки відпрацювали взаємодію з силами морської авіації ЧФ, виконали ракетні пуски і бомбометання по морських і наземних цілях.

"Екіпажі вертольотів армійської авіації виконали завдання з доставки тактичного повітряного десанту, забезпечили вогневе прикриття аеромобільних підрозділів", - розповіли в Міноборони РФ.

Зазначимо, Росія запровадила з 20 по 24 квітня тимчасові обмеження на польоти над частиною Криму і Чорного моря. Район був оголошений тимчасово небезпечним для польотів повітряних суден.

Ситуація у Чорному морі - про що йшлося раніше: