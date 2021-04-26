Росія повернула авіацію з Криму на бази після навчань

Понад 50 літаків та вертольотів повернуто з Криму на аеродроми постійного базування.
Авіація Південного військового округу і Чорноморського флоту Росії повернулася на аеродроми постійного базування. ВПС РФ провели військові навчання в окупованому Криму.
Як повідомляє Міноборони РФ, понад 50 літаків оперативно-тактичної і вертольотів армійської авіації об'єднання ВПС і ППО Південного військового округу і морської авіації Чорноморського флоту РФ повернуто з Криму на аеродроми постійного базування.
У відомстві уточнили, що екіпажі літаків вертольотів здійснили перельоти на свої аеродроми на Кубані і Ставропіллі, а також в Ростовську і Волгоградську області.
Повідомляється, що ескадрильї оперативно-тактичної та армійської авіації в межах контрольної перевірки відпрацювали взаємодію з силами морської авіації ЧФ, виконали ракетні пуски і бомбометання по морських і наземних цілях.
"Екіпажі вертольотів армійської авіації виконали завдання з доставки тактичного повітряного десанту, забезпечили вогневе прикриття аеромобільних підрозділів", - розповіли в Міноборони РФ.
Зазначимо, Росія запровадила з 20 по 24 квітня тимчасові обмеження на польоти над частиною Криму і Чорного моря. Район був оголошений тимчасово небезпечним для польотів повітряних суден.
Ситуація у Чорному морі - про що йшлося раніше:
- Вашингтон назвав неспровокованою ескалацією рішення Москви закрити частину акваторії Чорного моря. Як заявив прессекретар Держдепартаменту США Нед Прайс, це є кампанією з підриву і дестабілізації України.
- У посольстві США серйозно стурбовані планами Росії блокувати іноземні військові та державні судна в частинах Чорного моря.
- Влада Росії розмістила на території окупованого Криму новий військовий табір, повідомило німецьке видання Spiegel. Російська військова база розташована орієнтовно на відстані 30 кілометрів від міста Марфівка біля узбережжя Чорного моря.
- Росія перекинула до анексованого Криму зі Ставропольського краю загін кораблів Каспійської флотилії РФ. Їх перекинули нібито для навчань над акваторією Чорного моря за участю винищувачів Су-27СМ, Су-30СМ і бомбардувальників Су-24М, Су-34.