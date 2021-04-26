Россия вернула авиацию из Крыма на базы после учений / Минобороны РФ

Авиация Южного военного округа и Черноморского флота России вернулась на аэродромы постоянного базирования. ВВС РФ провели военные учения в оккупированном Крыму.

Как сообщает Минобороны РФ, более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота РФ возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования.

В ведомстве уточнили, что экипажи самолетов вертолетов совершили перелёты на свои аэродромы на Кубани и Ставрополье, а также в Ростовскую и Волгоградскую области.

Сообщается, что эскадрильи оперативно-тактической и армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО в рамках контрольной проверки отработали взаимодействие с силами морской авиации ЧФ, выполнили ракетные пуски и бомбометание по морским и наземным целям.

"Экипажи вертолётов армейской авиации выполнили задачу по доставке тактического воздушного десанта, обеспечили огневое прикрытие аэромобильных подразделений", - рассказали в Минобороны РФ.

Отметим, Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. Район был объявлен временно опасным для полетов воздушных судов.

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