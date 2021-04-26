Россия вернула авиацию из Крыма на базы после учений

Более 50 самолетов и вертолетов возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования.
Авиация Южного военного округа и Черноморского флота России вернулась на аэродромы постоянного базирования. ВВС РФ провели военные учения в оккупированном Крыму.
Как сообщает Минобороны РФ, более 50 самолетов оперативно-тактической и вертолетов армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа и морской авиации Черноморского флота РФ возвращены из Крыма на аэродромы постоянного базирования.
В ведомстве уточнили, что экипажи самолетов вертолетов совершили перелёты на свои аэродромы на Кубани и Ставрополье, а также в Ростовскую и Волгоградскую области.
Сообщается, что эскадрильи оперативно-тактической и армейской авиации объединения ВВС и ПВО ЮВО в рамках контрольной проверки отработали взаимодействие с силами морской авиации ЧФ, выполнили ракетные пуски и бомбометание по морским и наземным целям.
"Экипажи вертолётов армейской авиации выполнили задачу по доставке тактического воздушного десанта, обеспечили огневое прикрытие аэромобильных подразделений", - рассказали в Минобороны РФ.
Отметим, Россия ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. Район был объявлен временно опасным для полетов воздушных судов.
Ситуация в Черном море – о чем сообщалось ранее:
- Вашингтон назвал неспровоцированной эскалацией решение Москвы закрыть часть акватории Черного моря. Как заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс, это является кампанией по подрыву и дестабилизации Украины.
- В посольстве США серьезно обеспокоены планами России блокировать иностранные военные и государственные суда в частях Черного моря.
- Власти России разместили на территории оккупированного Крыма новый военный лагерь, сообщило немецкое издание Spiegel. Российская военная база расположена примерно в 30 километров от города Марфовка у побережья Черного моря.
- Россия перебросила в аннексированный Крым из Ставропольского края отряд кораблей Каспийской флотилии РФ. Их перебросили якобы для учений над акваторией Черного моря с участием истребителей Су-27СМ, Су-30СМ и бомбардировщиков Су-24М, Су-34.