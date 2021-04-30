Росія ввела санкції проти голови Європарламенту

Будівля МЗС РФ / Reuters

Російська Федерація ввела санкції у вигляді заборони на в'їзд восьми громадянам країн Європейського Союзу. Про це повідомляється на офіційному сайті російського МЗС.

У дипвідомстві зазначили, що Брюссель відкидає будь-які пропозиції Москви вирішувати проблеми у відносинах шляхом діалогу.

У Москві також переконані, що США не приховують своєї зацікавленості у повторному перетворенні Європи на арену гострої геополітичної конфронтації.

Повністю список осіб, яким тепер заборонений в'їзд до Росії, виглядає так:

Іварс Аболіньш( Ivars ABOLINS), голова Національної Ради Латвійської Республіки з електронних ЗМІ;

Маріс Бальтіньш (Maris BALTINS), директор Центру державної мови Латвійської Республіки;

Жак Мер( Jacques MAIRE), член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;

Йорг Раупах (Jorg RAUPACH), керівник прокуратури Берліна, Федеративна Республіка Німеччина;

Давид Марія Сассолі ( David Maria SASSOLI), голова Європейського парламенту;

Оса Скотт (Asa SCOTT), голова лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки дослідницького інституту тотальної оборони Королівства Швеція;

Ільмар Томуск (Ilmar TOMUSK), голова мовного департаменту Естонської Республіки;

Віра Юрова (Vera JOUROVA), заступник голови.

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