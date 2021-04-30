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Росія ввела санкції проти голови Європарламенту

30 квітня 2021, 18:45

У Москві продовжують підключати різні санкційні заходи - у відповідь на численні санкції які проти Росії ввела і вводить Європа.

МЗС Рф
Будівля МЗС РФ / Reuters

Російська Федерація ввела санкції у вигляді заборони на в'їзд восьми громадянам країн Європейського Союзу. Про це повідомляється на офіційному сайті російського МЗС.

У дипвідомстві зазначили, що Брюссель відкидає будь-які пропозиції Москви вирішувати проблеми у відносинах шляхом діалогу.

У Москві також переконані, що США не приховують своєї зацікавленості у повторному перетворенні Європи на арену гострої геополітичної конфронтації.

Повністю список осіб, яким тепер заборонений в'їзд до Росії, виглядає так:

Іварс Аболіньш( Ivars ABOLINS), голова Національної Ради Латвійської Республіки з електронних ЗМІ;

Маріс Бальтіньш (Maris BALTINS), директор Центру державної мови Латвійської Республіки;

Жак Мер( Jacques MAIRE), член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи;

Йорг Раупах (Jorg RAUPACH), керівник прокуратури Берліна, Федеративна Республіка Німеччина;

Давид Марія Сассолі ( David Maria SASSOLI), голова Європейського парламенту;

Оса Скотт (Asa SCOTT), голова лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки дослідницького інституту тотальної оборони Королівства Швеція;

Ільмар Томуск (Ilmar TOMUSK), голова мовного департаменту Естонської Республіки;

Віра Юрова (Vera JOUROVA), заступник голови.

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Санкції США проти Росії - про що повідомлялося раніше:

  • 15 квітня Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. США ввели обмеження проти 32 фізичних і юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
  • В Росії відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла в США і пообіцяло йому "важку розмову".
  • НАТО і Європейський Союз підтримали санкції США проти Москви. Крім того, вони закликали Кремль припинити провокації біля кордону України.
  • 22 квітня прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати не виключають можливість прийняття нових санкцій проти Російської Федерації.
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