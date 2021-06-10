Росія висловилася про заборону гасла "Героям слава" на формі збірної України: "повчила життю"

Нова форма збірної України залишиться без однієї фрази, і з цього приводу речник МЗС Росії взялася за моралізаторство.
Прессекретар Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова прокоментувала рішення Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заборонити на формі збірної України для чемпіонату Європи з футболу – Євро-2020 – слоган "Героям слава".
Речник МЗС Росії у своєму каналі в Telegram оприлюднила моралізаторський допис, спрямований у бік нашої країни.
За словами Захарової, щоб отримати славу, потрібно ставати спортивними героями.
"Спорт – не поле бою, а поле змагань. Не політична арена, але арена досягнень фізичної культури. Ставайте спортивними героями, і буде вам слава. Саме так, а не націоналістичними гаслами, слід прославляти батьківщину", – написала прессекретар.
На початку червня – 6 числа, було презентовано нову форму збірної України на Євро-2020. На форму нанесено карту, на якій видно, що захоплений Росією Крим – український. На формі також було гасло "Слава Україні!" – "Героям слава!".
В Україні стверджували, що УЄФА схвалив форму нашої команди.
Пізніше стало відомо, що на форму збірної української держави в УЄФА поскаржився Російський футбольний союз. У РФС стверджували, що на формі є політичні мотиви. Регламент УЄФА забороняє розміщувати на формі політичні висловлювання.
Вже 10 червня стало відомо, що УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з форми гасло "Героям слава", оскільки разом з фразою "Слава Україні" воно має явний політичний сенс.
В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на таке рішення. В ОП вважають, що гасло "Слава Україні!" – "Героям слава!" є абсолютно коректним.
Євро-2020 розпочнеться 11 червня і триватиме до 11 липня. У 2021-му проходить Євро-2020, оскільки минулого року чемпіонат не пройшов через спалах коронавірусу COVID-19.
Перший матч збірної України пройде 13 червня. Українська команда в Амстердамі зіграє зі збірною Нідерландів.