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Росія висловилася про заборону гасла "Героям слава" на формі збірної України: "повчила життю"

10 червня 2021, 16:04

Нова форма збірної України залишиться без однієї фрази, і з цього приводу речник МЗС Росії взялася за моралізаторство.

Захарова прокоментувала рішення УЄФА щодо нової форми збірної України
Марія Захарова прокоментувала рішення УЄФА щодо нової форми української збірної / Reuters

Прессекретар Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова прокоментувала рішення Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заборонити на формі збірної України для чемпіонату Європи з футболу – Євро-2020 – слоган "Героям слава".

Речник МЗС Росії у своєму каналі в Telegram оприлюднила моралізаторський допис, спрямований у бік нашої країни.

За словами Захарової, щоб отримати славу, потрібно ставати спортивними героями.

"Спорт – не поле бою, а поле змагань. Не політична арена, але арена досягнень фізичної культури. Ставайте спортивними героями, і буде вам слава. Саме так, а не націоналістичними гаслами, слід прославляти батьківщину", – написала прессекретар.

На початку червня – 6 числа, було презентовано нову форму збірної України на Євро-2020. На форму нанесено карту, на якій видно, що захоплений Росією Крим – український. На формі також було гасло "Слава Україні!" – "Героям слава!".

  • На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму
    На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму
    На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму
    На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму
    На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму
    На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму
    На Євро-2020 для української збірної створили особливу форму facebook.com/andriy.pavelko

В Україні стверджували, що УЄФА схвалив форму нашої команди.

Пізніше стало відомо, що на форму збірної української держави в УЄФА поскаржився Російський футбольний союз. У РФС стверджували, що на формі є політичні мотиви. Регламент УЄФА забороняє розміщувати на формі політичні висловлювання.

Вже 10 червня стало відомо, що УЄФА зобов'язав збірну України прибрати з форми гасло "Героям слава", оскільки разом з фразою "Слава Україні" воно має явний політичний сенс.

В Офісі президента Володимира Зеленського відреагували на таке рішення. В ОП вважають, що гасло "Слава Україні!" – "Героям слава!" є абсолютно коректним.

Євро-2020 розпочнеться 11 червня і триватиме до 11 липня. У 2021-му проходить Євро-2020, оскільки минулого року чемпіонат не пройшов через спалах коронавірусу COVID-19.

Перший матч збірної України пройде 13 червня. Українська команда в Амстердамі зіграє зі збірною Нідерландів.

збірна України Евро-2020 Марія Захарова новини футболу
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