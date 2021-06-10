Россия высказалась о запрете лозунга "Героям слава" на форме сборной Украины: "поучила жизни"

Мария Захарова прокомментировала решение УЕФА насчет новой формы украинской сборной / Reuters

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить на форме сборной Украины для чемпионата Европы по футболу – Евро-2020 – слоган "Героям слава".

Спикер МИД России в своем канале в Telegram обнародовала нравоучения, направленные в сторону нашей страны.

По словам Захаровой, чтобы получить славу, нужно становиться спортивными героями.

"Спорт – не поле боя, а поле состязаний. Не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять родину", – написала пресс-секретарь.

В начале июня – 6 числа, была презентована новая форма сборной Украины на Евро-2020. На форму нанесена карта, на которой видно, что захваченный Россией Крым – украинский. На форме также был лозунг "Слава Украине!" – "Героям слава!".

В Украине утверждали, что УЕФА одобрил форму нашей команды.

Позже стало известно, что на форму сборной украинского государства в УЕФА пожаловался Российский футбольный союз. В РФС утверждали, что на форме есть политические мотивы. Регламент УЕФА запрещает размещать на форме политические высказывания.

Уже 10 июня стало известно, что УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы лозунг "Героям слава", поскольку вместе с фразой "Слава Украине" он имеет явный политический смысл.

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на такое решение. В ОП полагают, что лозунг "Слава Украине!" – "Героям слава!" является абсолютно корректным.

Евро-2020 начнется 11 июня и продлится до 11 июля. В 2021-м проходит Евро-2020, поскольку в прошлом году чемпионат не прошел из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Первый матч сборной Украины пройдет 13 июня. Украинская команда в Амстердаме сыграет со сборной Нидерландов.