УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Россия высказалась о запрете лозунга "Героям слава" на форме сборной Украины: "поучила жизни"

10 июня 2021, 16:04

Новая форма сборной Украины лишится одной фразы, и по этому поводу спикер МИД России опубликовала нравоучения.

Захарова прокомментировала решение УЕФА насчет новой формы сборной Украины
Мария Захарова прокомментировала решение УЕФА насчет новой формы украинской сборной / Reuters

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретить на форме сборной Украины для чемпионата Европы по футболу – Евро-2020 – слоган "Героям слава".

Спикер МИД России в своем канале в Telegram обнародовала нравоучения, направленные в сторону нашей страны.

По словам Захаровой, чтобы получить славу, нужно становиться спортивными героями.

"Спорт – не поле боя, а поле состязаний. Не политическая арена, но арена достижений физической культуры. Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять родину", – написала пресс-секретарь.

В начале июня – 6 числа, была презентована новая форма сборной Украины на Евро-2020. На форму нанесена карта, на которой видно, что захваченный Россией Крым – украинский. На форме также был лозунг "Слава Украине!" – "Героям слава!".

  • На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму
    На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму
    На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму
    На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму
    На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму
    На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму facebook.com/andriy.pavelko
  • На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму
    На Евро-2020 для украинской сборной создали особенную форму facebook.com/andriy.pavelko

В Украине утверждали, что УЕФА одобрил форму нашей команды.

Позже стало известно, что на форму сборной украинского государства в УЕФА пожаловался Российский футбольный союз. В РФС утверждали, что на форме есть политические мотивы. Регламент УЕФА запрещает размещать на форме политические высказывания.

Уже 10 июня стало известно, что УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы лозунг "Героям слава", поскольку вместе с фразой "Слава Украине" он имеет явный политический смысл.

В Офисе президента Владимира Зеленского отреагировали на такое решение. В ОП полагают, что лозунг "Слава Украине!" – "Героям слава!" является абсолютно корректным.

Евро-2020 начнется 11 июня и продлится до 11 июля. В 2021-м проходит Евро-2020, поскольку в прошлом году чемпионат не прошел из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Первый матч сборной Украины пройдет 13 июня. Украинская команда в Амстердаме сыграет со сборной Нидерландов.

сборная Украины Евро-2020 Мария Захарова
Сейчас вы просматриваете новость «Россия высказалась о запрете лозунга "Героям слава" на форме сборной Украины: "поучила жизни"». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Комаровский рассказал, кто может заболеть опасной черной плесеньюКомаровский рассказал, кто может заболеть опасной черной плесенью Гороскоп на 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказаниеГороскоп на 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказание "Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды""Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды" Выявить проблему на ранней стадии и жить долго: врач назвал шесть способов продлить себе жизньВыявить проблему на ранней стадии и жить долго: врач назвал шесть способов продлить себе жизнь Взорвут ли украинскую трубу: чего опасаться после запуска Северного потока-2Взорвут ли украинскую трубу: чего опасаться после запуска Северного потока-2

Последние новости

16:50

Блюда из кабачков: невероятный рецепт запеканки

16:43

1+1 назвал нового креативного продюсера Танців з зірками и начал кастинг для танцоров

16:41

Гороскоп на завтра 11 июня 2021 всех знаков Зодиака: "заразная" толпа, кражи и проделки завистников Видео

16:33

Где посмотреть солнечное затмение 10 июня 2021: онлайн-трансляция Видео

16:31

Новый вирус атакует дипломатические учреждения и телеком-компании - исследование

Реклама
16:26

Финалист Голосу країни написал песню для выпускников из школы Видео

16:19

Офис президента спорит с УЕФА: "лозунг на форме сборной - абсолютно оправданный" Фото

16:18

"Витя, где деньги?": суд взыскал с Медведчука почти 300 тысяч в пользу издательства книги о Стусе Видео

16:06

В Британии фермер использует для майнинга криптовалюты коровий навоз

16:04

Россия высказалась о запрете лозунга "Героям слава" на форме сборной Украины: "поучила жизни" Фото Видео

15:38

Родители сдали в детдом девочку, спасшую братьев и сестер из пожара Видео

15:18

"Метинвест" направит миллиард долларов на большой проект по производству холоднокатаного проката

15:17

Инфаркт: это упражнение может усилить риски Видео

15:16

Вышла особая версия культовой iOS 4 для всех Айфонов: как установить Видео

15:00

Им с детства снилась высота: рецензия на фильм На высотах Нью-Йорка Видео

14:42

Михаил Поплавский и Алина Гросу показали, как любовь спасет мир Видео актуально

14:30

Победительница Холостяка получила от любимого Mercedes за 2 миллиона

14:08

Ученые рассказали, когда лучше всего пить кофе Видео

14:00

Появились первые реальные фотографии контроллеров DualSense в красном и чёрном цветах Фото

13:49

Убийство мальчика-школьника в коллекторе: полиция задержала подозреваемого Видео

Реклама
13:40

Россияне, привитые вакциной Спутник V, не смогут попасть в Украину

13:00

Реальность, прости, реальность, прощай - рецензия и обзор фильма Форсаж 9 с Вин Дизелем

12:46

Принц Гарри обвинил BBC в клевете о его новорожденной дочери и готовится к суду

12:39

"Упакуем в автобус и на Закарпатье": мэр Ровно вызверился на ромов в городе Видео

12:12

Забраковали лозунг "Героям слава": УЕФА обязал сборную Украины изменить форму на Евро-2020 Фото

11:57

Синоптик рассказала, где завтра в Украине ждать потопа Видео

11:50

Гороскоп на сегодня 10 июня 2021 всех знаков Зодиака: крупное везение и невероятные предложения Видео

11:49

Большая стройка: "Автомагистраль-Юг" тестирует уникальный комплекс против разрушения дорог Фото

11:35

"Не хватает семок и пивасика": Усик нарвался на критику УЗ и иронию в Сети из-за нового фото

11:24

Как будут считать пенсии без бумажных трудовых книжек - ответ Пенсионного фонда Видео

11:17

Екатерина Кухар трогательно поздравила Александра Стоянова с днем рожденя стихом

10:59

Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Видео

10:27

Звезды Квартала повторили гимн Украины на 1+1 и рассказали про обнаженную фотосессию Видео

10:18

Борьба за борщ с Россией – не менее важна, чем война на Донбассе – эксперт Видео

10:09

Поплавский, Дорофеева и ВВ - обновился список участников бесплатного дня Atlas Weekend 2021

10:01

Пусть расцветают все цветы: в Крыжополе высадили посреди дороги громадный куст ирисов Видео

09:57

Угроза близко: Голубовская предупредила об опасности смертоносного COVID-19 из Индии Видео

09:30

Канье Уэст встреается с Ириной Шейк - уже официально

09:17

С праздником Вознесение Господне 2021: красивые поздравления и открытки Фото

09:01

Колоссальная сумма: названы убытки Украины от остановки транзита российского газа

Реклама
08:53

Как законопроект о коренных народах Украины выбил почву из-под ног Москвы мнение

08:19

Коронавирус в Украине 10 июня: выявлено 1,8 тыс. новых больных

08:11

На Ривненщине мужчина отметелил до реанимации маршрутчика, не подвезшего его мать Видео

07:45

Толчки могут начаться в любой момент: эксперт объяснил причину землетрясений в Карпатах

07:37

Луна "отгрызет" треть Солнца: сегодня украинцы увидят уникальное солнечное затмение Видео

07:25

В Украине "талантливая артистка" годами выманивала у своих жертв деньги и золото

07:10

Самый популярный завтрак: яйца Бенедикт с голландским соусом Видео

06:42

"Америка вернулась": Байден озвучил свой основной месседж Путину

06:02

Беспредел и военное кумовство: как закон о побратимах превращает армию в ОПГ мнение

05:33

В сервисе Apple Music появилось "пространственное аудио" и Hi-Res звук: как включить

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять