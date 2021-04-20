Військ РФ біля кордонів України більше, ніж у 2014 році - Пентагон

Росіяни заявляли, що мета концентрації військ - це "тренування", але для США не очевидно, що мета полягає саме в цьому, розповів Кірбі.
Концентрація військ Росії на українському кордоні навіть більша, ніж у 2014 році, заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі. Водночас він відмовився озвучити точне число солтадів, які там перебувають.
"Це найбільше нарощування сил з 2014 року, яке призвело до порушення суверенітету та територіальної цілісності України. Воно точно більше, ніж у 2014 році. Ми продовжуємо бачити це нарощування. Як і раніше, це дуже серйозно нас турбує", - заявив Кірбі, його цитує Міноборони США.
За його словами, росіяни заявляли, що мета концентрації військ - це "тренування", але для США не очевидно, що мета полягає саме в цьому.
"Ми виразно чули, як росіяни заявляли, що вся справа в навчаннях", - уточнив представник Пентагону.
Водночас він відмовився вдаватися в конкретні числа або конкретні формування російської армії.
Війська Росії біля кордонів України - про що йшлося раніше:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу ні для однієї країни світу, включаючи Україну.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед обговоренням міністрами закордонних справ Євросоюзу ситуації на кордоні України закликав Росію відвести війська.
- Пентагон закликав Росію припинити провокації на українському кордоні включаючи Крим, і прояснити наміри стосовно України, заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі.