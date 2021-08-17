Породілля викинула з вікна чужу дитину: малюк помер

Немовля померло на місці / pixabay

Страшна трагедія в російському Стерлітамаку. 29-річна породілля викинула з вікна пологового будинку чужого новонародженого малюка. Дитина від отриманих травм померла на місці.

Як пише Telegram-канал Baza, деякий час жінка перебувала на обліку в психоневрологічному диспансері, проте медики її виписали і видали довідку, що небезпеки для оточуючих вона не несе.

"Через пару годин після операції кесаревого розтину одна з породіль мовчки підійшла до ліжечка з новонародженим чужої жінки, взяла його на руки і викинула з вікна третього поверху", - сказано в повідомленні.

Після цього жахливого випадку дитину жінки ізолювали від неї. Поліція почала проводити слідчі дії.

Нагадаємо, в Одесі з вікна третього поверху випала семирічна дитина. Хлопчик загинув до приїзду медиків. Подія сталася, коли батьків не було. Крім загиблого хлопчика, в квартирі було ще двоє дітей. Батьки відійшли і залишили їх самих.

Також раніше у Дніпрі хлопчик шести років випав з вікна кухні, розташованої на четвертому поверсі. У квартирі разом з дитиною були мама і тітка. Саме до останньої потерпілий прийшов у гості. Дитина сперлася на москітну сітку. Але через те, що вікно було відкритим, вона не витримала.