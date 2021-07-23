Російська мова і вода для захопленого Криму: в ЄСПЛ різко відповіли Росії на скаргу проти України

В ЄСПЛ відхилили позов Росії до України щодо Криму та російської мови / УНІАН

Москва подала позов щодо України до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) щодо нібито порушення Києвом прав людини у зв'язку з припиненням постачання води до захопленого Криму і нібито утиском російської мови на території української держави. Однак суд не прийняв "аргументи" росіян, тому що у Європі не бачать в політиці Києва порушення прав і свобод людини.

Як повідомляє пресслужба ЄСПЛ, уряд Росії в четвер, 22 липня, подав скаргу на Україну на підставі статті 33 Європейської конвенції про права людини. Москва звинувачує Київ у порушенні права на життя, свободу і безпеку, висловлення власної думки, дискримінації та інших статей.

читайте такожПитання з водою у Криму вирішено: у Росії зробили заяву і розкрили причинуПри цьому, згідно з правилом 39 про забезпечувальні заходи Регламенту суду, РФ направила терміновий запит з вимогою від України "припинити обмеження прав російськомовних" і призупинити "блокаду" Північно-Кримського каналу.

Втім, суд не визнав вимоги Москви переконливими, і прийняв рішення відхилити запит російської держави.

"Суд вирішив відхилити запит відповідно до Правила 39, оскільки він не стосувався серйозних ризиків нанесення непоправної шкоди основному праву відповідно до Європейської конвенції про права людини", - зазначено у повідомленні.

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У Європейському суді з прав людини підкреслили, що подібні запити затверджуються тільки у разі реального ризику і нанесення непоправної шкоди.

Проблеми з водою у Криму

Останніми роками на території окупованого Росією Криму стала актуальною проблема маловоддя. Запаси водних ресурсів на півострові систематично скорочуються, через що місцеві жителі змушені отримувати воду за спеціальним графіком.

Україна після 2014 року, коли Крим був захоплений Москвою, припинила постачання води на півострів. У Києві вважають, що у автономній республіці вистачає води для місцевого населення, тоді як з дефіцитом водних ресурсів стикаються російські підприємства і військові. Влада готова відновити постачання води на півострів за умови гуманітарної катастрофи.

"Глава держради Криму" Володимир Константинов казав, що півострів навіть теоретично вже не зможе отримувати воду з материкової України. Інфраструктура Криму не готова до відновлення подібних заходів.

Представник України у АР Крим Антон Кориневич заявляв, що Київ планує побудувати дамбу на Північно-Кримському каналі, щоб виключити будь-яку можливість подачі води на захоплений росіянами український півострів.