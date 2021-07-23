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Русский язык и вода для захваченного Крыма: в ЕСПЧ резко ответили России на жалобу против Украины

23 июля 2021, 20:23
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Россия неудачно попыталась обжаловать прекращение Украиной водоснабжения оккупированного Крыма.

Украина,Россия
В ЕСПЧ отклонили иск России к Украине по Крыму и русскому языку / УНИАН

Москва подала иск в отношении Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о якобы нарушении Киевом прав человека в связи с прекращением поставок воды в захваченный Крым и якобы притеснением русского языка на территории украинского государства. Однако суд не принял "аргументы" россиян, так как в Европе не видят в политике Киева нарушения прав и свобод человека.

Как сообщает пресс-служба ЕСПЧ, правительство России в четверг, 22 июля, подало жалобу на Украину на основании статьи 33 Европейской конвенции о правах человека. Москва обвиняет Киев в нарушении права на жизнь, свободу и безопасность, выражения собственного мнения, дискриминации и других статей.

Читайте такжеВопрос с водой в Крыму решен: в России сделали заявление и раскрыли причинуПри этом, согласно правилу 39 об обеспечительных мерах регламента суда, РФ направила срочный запрос с требованием от Украины "прекратить ограничение прав русскоязычных" и приостановить "блокаду" Северо-Крымского канала.

Впрочем, суд не счел требования Москвы убедительными, и принял решение отклонить запрос российского государства.

"Суд решил отклонить запрос в соответствии с Правилом 39, поскольку он не касался серьезных рисков нанесения непоправимого вреда основному праву в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека", - указано в сообщении.

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В Европейском суде по правам человека подчеркнули, что подобные запросы утверждаются только в случае реального риска и нанесения непоправимого вреда.

Проблемы с водой в Крыму

В последние годы на территории оккупированного Россией Крыма стала актуальной проблема маловодья. Запасы водных ресурсов на полуострове систематически сокращаются, из-за чего местные жители вынуждены получать воду по специальному графику.

Украина после 2014 года, когда Крым был захвачен Москвой, прекратила поставки воды на полуостров. В Киеве считают, что в автономной республике хватает воды для местного населения, тогда как с дефицитом водных ресурсов сталкиваются российские предприятия и военные. Власти готовы возобновить поставки воды на полуостров при условии гуманитарной катастрофы.

"Глава госсовета Крыма" Владимир Константинов говорил, что полуостров даже теоретически уже не сможет получать воду с материковой Украины. Инфраструктура Крыма не готова к возобновлению подобных мероприятий.

Представитель Украины в АР Крым Антон Кориневич заявлял, что Киев планирует построить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы исключить любую возможность подачи воды на захваченный россиянами украинский полуостров.

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