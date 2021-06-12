"Найганебніший виступ": ЗМІ дізналися, чому у Байдена відмовилися від брифінгу з Путіним

У США відмовилися від спільного брифінгу Байдена і Путіна через інцидент з Трампом у Гельсінкі у 2018 році - ЗМІ / Reuters

Під час перемовин щодо організації аспектів зустрічі президента США Джо Байдена і глави РФ Володимира Путіна Москва запропонувала провести спільну пресконференцію, проте у Вашингтоні відмовилися. Причиною може бути ситуація на спільному брифінгу 45-го президента Штатів Дональда Трампа з Путіним у Гельсінкі, 2018 року. Тоді глава Кремля "взяв гору" над господарем Білого дому.

Як повідомляє The New York Times, з посиланням на помічників глави американської держави Джо Байдена, росіяни пропонували провести брифінг президентів США і Росії, проте в Білому домі вирішили відмовитися від такої ідеї.

Причиною, вважає видання, став прецедент у Гельсінкі 2018 року, коли Путіну вдалося "взяти гору" над Трампом. Йдеться про обговорення лідерами двох держав можливого втручання Росії в американські вибори 2016 року. Тоді Путін сказав, що росіяни не здійснювали таких дій. Причому Трамп "повірив на слово президенту Росії", а не матеріалам американських спецслужб.

Підкреслюється, що Трампа у той момент розкритикували у Вашингтоні, а сенатор Джон Маккейн назвав зустріч президента з Путіним "одним з найбільш ганебних виступів американського президента" на його пам'яті.читайте такожБайден зробив різку заяву про Путіна і попередив щодо наслідків

Нагадаємо, раніше в Білому домі і Кремлі заявили, що президенти Джо Байден і Володимир Путін не проводитимуть спільну пресконференцію за підсумками зустрічі у Женеві. У Москві назвали таке рішення "американською практикою", а у Вашингтоні вважають, що подібний формат є більш прийнятним.

Зустріч Байдена і Путіна

США і Росія 24 травня провели консультації двох держав, за підсумками яких сторони випустили заяви, згідно з якими вони готові продовжити дискусію в рамках саміту Вашингтона і Москви.

У Білому домі і Кремлі 25 травня підтвердили, що американо-російський саміт, в рамках якого проведуть перемовини Байден і Путін, відбудеться 16 червня у Женеві.

Американський президент Джо Байден оголосить Володимиру Путіну про підтримку Штатами територіальної цілісності та суверенітету України, про що розповіла представниця Білого дому Аманда Слоат.

Заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков вважає, що Путін здійснить спробу переконати Байдена у тому, щоб Штати підтримали "перемовини" Києва з бойовиками "ЛДНР".