Найбагатша людина планети Безос здійснила політ у космос: повне відео місії

Безос при посадці на корабель / скріншот

Засновник Amazon і найбагатша людина на планеті Джефф Безос сьогодні вирушив у відкритий космос на першому пілотованому польоті New Shepard - космічного корабля, створеного компанією Безоса Blue Origin.

Безос, який нещодавно пішов з посади генерального директора Amazon, став одним з шести людей у цьому рейсі. Політ встановив щонайменше три світові рекорди: у космосі побував наймолодший і найстарший астронавт, а також найбагатший.

Політ Безоса в космос: пряма трансляція

Як відбувався політ

Ракета New Shepard стартує 20 липня з віддаленого об'єкта в пустелі на заході Техасу під назвою Launch Site One.

Що відомо про місію:

політ ракети був повністю автоматизованим і не вимагав управління з боку екіпажу;

політ від початку і до кінця тривав близько 11 хвилин, за цей час пасажири мали відчути справжню невагомість, побачати кривизну горизонту;

літальний апарат вийшов на висоту 100 км, після цього капсула з екіпажем повернулася на Землю;

при наближенні до поверхні Землі швидкість спуску була близько 32 км/год: для безпеки салон обладнали антиударним кріслами.

Як готували місію

Компанія Blue Origin провела більшу частину останнього десятиліття, розробляючи і випробовуючи ракету New Shepard. Компанія Безоса виконала серію успішних випробувальних польотів, які були повністю автоматизовані і досі здійснювалися без людей.

Реклама

Космічна гонка мільярдерів

Безос став найбагатшою людиною в світі зі статком в 187 мільярдів доларів, що полетіла у космос, але другою з космічних магнатів-мільярдерів. Річард Бренсон відправився в космос на початку цього місяця на надзвуковому космічному літаку, розробленому його компанією Virgin Galactic.

11 липня Бренсон разом із співробітниками Virgin Galactic Бет Мозес, коліном Беннеттом, Сірішею Бандла і пілотами Дейвом Маккеєм і Майклом Масуччі насолоджувався панорамним видом на Землю і кількома хвилинами в невагомості, перш ніж повернутися на землю.

І Бренсон, і Безос брали участь у "космічній гонці мільярдерів", оскільки обидва працювали над розробкою, випробуванням і запуском суборбітальних ракет, які можуть доставити клієнтів у космос.

Хто полетів

За даними компанії, в команду з чотирьох осіб, які подорожують на ракетному кораблі Blue Origin New Shepard, входять наймолодші і найстаріші люди, які коли-небудь літали в космос.

У свої 82 роки Уоллі Функ, яка тренувалася по програмі НАСА "Меркурій", але була позбавлена ​​можливості відправитися в космос, стане найстаршою людиною, яка зробила політ в космос, якщо сьогоднішній політ відбудеться, як планувалося.

У лютому 1961 року Функ зголосилася стати добровольцем в якості члена програми "Меркурій-13", відомої як "Жінки в космічній програмі". Це була приватна ініціатива, спрямована на навчання жінок польотів в самих ранніх космічних програмах НАСА. 13 жінок у програмі пройшли всі тренування і випробування, які пройшли сім чоловіків, обраних НАСА для програми космічних польотів на Меркурії.

Функ стала наймолодшою ​​жінкою, яка закінчила програму, і їй сказали, що вона "зробила найкраще і виконала роботу швидше, ніж будь-хто з хлопців", - сказала вона під час рекламного відео про свою участь в польоті Blue Origin.

Тим часом, 18-річний Олівер Деем, недавній випускник середньої школи, який восени планує вступити в Утрехтський університет, стане наймолодшою ​​людиною в космосі.

Він був учасником аукціону Blue Origin, який проводився за одне місце на ракеті, але не став претендентом на найвищу ціну. Таємний учасник торгів - який виставив колосальні 28 мільйонів доларів і побажав залишитися неназваним - був змушений відмовитися від участі через "конфлікт в розкладі", - заявила минулого тижня Blue Origin.

Джерело, знайоме з цим питанням, сказало, що місце Деем було куплено для нього його батьком, який є засновником і генеральним директором Somerset Capital Partners, інвестиційної фірми, що базується в Нідерландах.

Джефф Безос і його брат Марк Безос - дві інші людини, які сьогодні полетіли на ракеті.