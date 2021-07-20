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Угода США з Німеччиною і СП-2: Захід вдарить по Газпрому, якщо Росія нападе на Україну – Bloomberg

20 липня 2021, 20:40

Угода Берліна і Вашингтона передбачає відповідальність ФРН за поведінку Росії, стверджують журналісти.

У Німеччині виникнуть проблеми з імпортом газу з Росії, якщо Москва використовуватиме СП-2 у якості політичного інструменту проти України - ЗМІ / Reuters

Німеччина зобов'язана буде впровадити проти Росії національні санкції у тому випадку, якщо Москва використає газовий ресурс як інструмент зброї проти України після запуску газопроводу Північний потік-2, або піде на агресію щодо Києва. Таке зобов'язання, передбачене угодою Вашингтона і Берліна, має також включати обмеження для Росії на рівні ЄС з подальшим ембарго на експорт російських енергоносіїв.

Про це йдеться в матеріалі видання Bloomberg, журналісти якого отримали доступ до чорнового варіанту угоди між США і Німеччиною щодо газопроводу Північний потік-2.читайте такожНайгірший сценарій для України: дипломат розкрив плани США та Німеччини щодо Північного потоку-2

У тексті йдеться про те, що якщо Росія піде на агресію проти України, або застосує газовий ресурс як зброю щодо Києва, то Берлін повинен буде впровадити національні санкції проти Росії і наполягати на запуску таких обмежень на рівні Євросоюзу. Обмежувальні заходи також передбачають і певні заборони на експорт енергоносіїв з території Російської Федерації.

Примітно, за словами топ-чиновника з США, санкції проти Росії можуть торкнутися і обмежень на прокачування російського газу до Німеччини. Причому в договорі спеціально прописали неоднозначне формулювання, щоб Москва не змогла підготуватися до відповідних заходів на свої агресивні дії.

Раніше німецьке інформагентство Reuters повідомило про те, що США і Німеччина незабаром оголосять про угоду щодо Північного потоку-2. За інформацією журналістів, домовленості включатимуть фінансові преференції для України і запобігання санкцій Вашингтона проти російського газопроводу.

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Північний потік-2 новини

Президент Володимир Зеленський у червні під час перемовин з американською делегацією закликав Захід зупинити реалізацію СП-2. Введення до експлуатації російського газопроводу може стати ударом по національній безпеці України.

Німецький політик, кандидат на пост канцлера Німеччини Армін Лашет попередив Росію про те, що якщо Путін використає Північний потік-2 як зброю проти України, Європа вживе відповідних заходів у вигляді відключення російського трубопроводу.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко сказав, що Газпром вже шантажує Захід, вимагаючи у відповідь схвалення запуску СП-2. Наприклад, минулого року росіяни для прокачування газу зарезервували 60 млрд.куб.м палива, а цього року тільки 40. Фактично мова йде про те, що Росія перейшла до шантажу Європи: або запуск Північного потоку-2 і газ за низькою ціною, або проблеми з постачанням палива українською газотранспортною системою.

Український дипломат, колишній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко прогнозує, що запуск СП-2 можуть відкласти на 3-4 роки, якщо новим канцлером ФРН стане представник Партії зелених.

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