Угода навколо СП-2 набирає обертів: ФРН запустила процес за договором на транзит газу через Україну

Німеччина працюватиме над продовженням договору Росії та України щодо транзиту газу через українську ГТС до Європи / Reuters

Німеччина почала виконувати свої зобов'язання відповідно до домовленостей з США щодо Північного потоку-2. Призначений уповноважений з питань транзиту газу територією України Георг Вальдерзее. Берлін ставить перед собою завдання щодо сприяння в продовженні українсько-російського договору на прокачування газу шляхом української ГТС на вигідних для всіх сторін умовах на термін до 10 років.

Як повідомляє DW, у Міністерстві економіки та енергетики у середу, 18 серпня, заявили про призначення уповноваженого уряду з питань транзиту газу через Україну. Ним став Георг Вальдерзее. Берлін зробив крок до виконання угоди з США щодо запуску російського газопроводу СП-2.

читайте такожУкраїна, Польща і Німеччина задавлять Північний потік-2: запуск труби призведе до серії ударів по ГазпромуВідзначається, що Вальдерзее у 2019 році вже виконував роль уповноваженого уряду Німеччини з питань транзиту газу через територію України. На той момент йшли перемовини щодо продовження контракту на прокачування російського газу шляхом української ГТС.

Головне завдання представника ФРН - сприяння з метою продовження угоди на транзит газу на базі умов, які влаштовуватимуть всі сторони.

Крім цього, в уряді Німеччини обіцяють докласти максимум зусиль для "продовження угоди про транзит газу між Україною і Росією на термін до 10 років". Чинна угода закінчується наприкінці 2024 року.

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Угода щодо Північного потоку-2 і транзит газу через Україну

Сполучені Штати і Німеччина 21 липня оголосили про те, що держави уклали угоду щодо Північного потоку-2. Угода передбачає низку гарантій Україні з боку Німеччини. Мова йде про санкції проти Москви у разі нової агресії щодо Києва, і сприянні в продовженні договору на транзит російського газу через Україну терміном на 10 років.

Україна піддала критиці угоду США і ФРН щодо СП-2. Прессекретар президента Сергій Нікіфоров сказав, що документ є не угодою, а декларацією, яка нічого не гарантує українській державі. Тому Київ має намір й надалі протидіяти російському газопроводу і проводити перемовини із Заходом.

Журналісти Bloomberg поспілкувалися з інсайдерами в середовищі німецьких чиновників і з'ясували, що Німеччина не збирається зупиняти Північний потік-2 навіть у тому випадку, якщо Росія піде на нову агресію проти України. За такого сценарію на Москву очікують нові санкції на рівні Євросоюзу.

У Європі на тлі ситуації з добудовою та введенням до експлуатації Північного потоку-2 різко злетіли і продовжують зростати ціни на газ. У Нафтогазі і компанії-операторі ГТС України вважають, що рекордна вартість палива в ЄС обумовлена газовим шантажем європейських держав з боку Газпрому, який намагається створити сприятливі умови для сертифікації газопроводу.