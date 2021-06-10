Відключення від SWIFT: Європарламент схвалив жорсткий документ щодо Білорусі

Європарламент запропонував ЄС запровадити проти Білорусі секторальні санкції / 112.ua

У Страсбурзі в четвер, 10 червня, під час засідання Європарламенту депутати схвалили жорстку резолюцію щодо Білорусі. ЄП, зокрема, закликав Європейський союз відключити Білорусь від міжнародної платіжної системи SWIFT та запровадити проти держави секторальні санкції.

Резолюцією депутати також закликали розширити обмежувальні заходи проти Білорусі – внести у "чорний список" людей, причетних до примусової посадки літака, на борту якого були засновник опозиційного Telegram-каналу Nexta білорус Роман Протасевич та його дівчина – росіянка Софія Сапега, свідчать дані, опубліковані на сайті ЄП.

У документі ЄС запропоновано запровадити проти білоруської держави секторальні санкції, які б негативно вплинули на сталеливарну, деревообробну та калійну промисловість, а також зачепили торгівлю сирою нафтою та нафтопродуктами.

Резолюцією запропоновано завдати удару і по спортивній сфері Білорусі – заборонити білорусам брати участь у міжнародних змаганнях, наприклад, в Олімпійських іграх, та відібрати у державного білоруського телебачення право транслювати матчі чемпіонату Європи з футболу – Євро-2020.

читайте такожЄвросоюз оголосив повну повітряну блокаду літакам з БілорусіНагадаємо, відносини між Євросоюзом та Білоруссю зіпсувалися після білоруських президентських виборів, які відбулися у серпні 2020 року. Центрвиборчком Білорусі за підсумками виборів приписав Олександру Лукашенку перемогу з величезним відривом.

З результатами виборчих перегонів були не згодні опозиційні сили та їхні прихильники. Telegram-канал Nexta публікував відомості про дії опозиції, її прихильників, а також про незаконні кроки Лукашенка і його посібників. У Білорусі були масштабні мирні акції протесту, з активістами жорстоко розправлялися силовики.

Євросоюз не визнав вибори в Білорусі законними та покарав владу країни санкціями.

Роман Протасевич був змушений покинути Білорусь, його почали розшукувати силовики.

Наприкінці травня літак, на борту якого був засновник каналу та Софія Сапега, здійснив вимушену посадку у столиці Білорусі Мінську. Протасевича та дівчину затримали. Після інциденту низка країн вирішили припинити авіасполучення з Білоруссю.

Пізніше затриманий визнав свою провину в організації та підготовці дій, які грубо порушують громадський порядок – це ст. 342 Кримінального кодексу Білорусі. За таке правопорушення суд може дати до трьох років позбавлення волі.

Головний редактор проєкту Nexta Степан Путило вважає, що зізнання від Протасевича прозвучало після тортур.