Секторальные санкции и отключение от SWIFT: Европарламент одобрил жесткий документ по Беларуси

Заседание Европарламента / 112.ua

В Страсбурге во время заседания Европарламента депутаты одобрили жесткую резолюцию по Беларуси. ЕП, в частности, призвал Европейский союз отключить Беларусь от международной платежной системы SWIFT и ввести против государства секторальные санкции.

Резолюцией депутаты также призвали расширить ограничительные меры против белорусского государства – внести в санкционный список людей, которые причастны к принудительной посадке самолета, на борту которого был основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta беларус Роман Протасевич и его девушка – россиянка София Сапега, говорится на сайте Европарламента.