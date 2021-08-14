Семеро на одного: у Польщі агресивний натовп закидав пляшками українця

Поліція не змогла затримати нападників на українця / Радіо Польща

У Польщі натовп із семи людей напав на українця і закидав його пляшками. Інцидент стався в місті Влоцлавек Куявсько-Поморського воєводства.

За словами очевидців, поліція не зробила адекватних дій. "Поліція зробила три обходи і пішла далі". - наводить слова місцевих жителів польське видання Dzień Dobry Włocławek.

У свою чергу поліцейські підтвердили інцидент з нападом на людину. За інформацією правоохоронців, семеро людей поводилися агресивно по відношенню до перехожих і переслідували людину. Поліція не уточнила національність цього чоловіка.

При цьому в поліції повідомили, що вони намагалися знайти групу агресивних чоловіків, але безуспішно.

"Біля точки громадського харчування поліцейські виявили кілька осіб, які вказали, в якому напрямку пішла агресивна група чоловіків. Поліцейські пішли в те місце, але людей там не виявили", - зазначив представник поліції Томаш Томашевський.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в польському Щецині 26-річна місцева жителька побила продавщицю, яка приїхала на роботу з України.

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Агресивна громадянка Польщі до цього майже три місяці тероризувала українку, ображаючи через її походження.

Відзначається, що" спусковим гачком " для підозрюваної послужило те, що українка відмовилася продавати їй алкогольні напої.

У поліції також зазначили, що ніхто з очевидців не поінформував правоохоронців про злочин.

Про стан потерпілого нічого не відомо.