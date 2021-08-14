Семеро на одного: в Польше агрессивная толпа забросала бутылками украинца

Полиция не смогла задержать напавших на украинца / Радио Польша

В Польше толпа из семи человек напала на украинца и забросала его бутылками. Инцидент произошел в городе Влоцлавек Куявско-Поморского воеводства.

По словам очевидцев, полиция не предприняла адекватных действий. "Полиция сделала три обходы и пошла дальше". - приводит слова местных жителей польское издание Dzień Dobry Włocławek.

В свою очередь полицейские подтвердили инцидент с нападением на человека. По информации правоохранителей, семь человек вели себя агрессивно по отношению к прохожим и преследовали человека. Полиция не уточнила национальность этого мужчины.

При этом в полиции сообщили, что они пытались найти группу агрессивных мужчин, но безуспешно.

"У точки общественного питания полицейские обнаружили несколько лиц, указавших, в каком направлении пошла агрессивная группа мужчин. Полицейские пошли в то место, но людей там не обнаружили", - отметил Томаш Томашевский из главного управления полиции в Влоцлавке.

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Напомним, ранее сообщалось отом, что в польском Щецине 26-летняя местная жительница избила продавщицу, которая приехала на работу из Украины.

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Агрессивная гражданка Польши до этого почти три месяца терроризировала украинку, оскорбляя из-за ее происхождения.

Отмечается, что "спусковым крючком" для подозреваемой послужило то, что украинка отказалась продавать ей алкогольные напитки.

В полиции также отметили, что никто из очевидцев не проинформировал правоохранителей о преступлении.

О состоянии пострадавшего ничего не известно.