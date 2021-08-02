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Шантаж Європи через ПП-2: сховища ЄС порожніють, а Газпром знову обрубав постачання газу

2 серпня 2021, 09:38

Газпром знизив обсяги закачування палива до найбільших підземних газових сховищ Європи.

Газпром
Газпром на тлі дефіциту газу у Європі заповнює паливом свої сховища / Reuters

Російський газовий монополіст Газпром починаючи з суботи 31 липня, вирішив скоротити закачування газу до підземних сховищ Європи. Під удар потрапили найбільші європейські газові сховища - Хайдах у Австрії, Реден у Німеччині і Бергермеер у Нідерландах. Після холодної зими і рекордного обсягу відбору газу зі своїх ПСГ-близько 61 мільярда кубометрів газу - росіяни мають намір закачати такий же обсяг палива до своїх сховищ. І наразі, коли сховища Європи спустошені, росіяни заповнюють в першу чергу свої ПСГ.

Як повідомляє інформагентство Інтерфакс з посиланням на відомості порталу Gas Infrastructure Europe, скорочення обсягів закачування газу до підземних сховищ Європи фіксується з 31 липня. Причому закачування палива знизилося до найбільших європейських сховищ - австрійського Хайдаху, німецького Редену і голландського Бергермееру. Зазвичай у вихідні дні постачання палива до цих ПСГ зростають.читайте такожРекордні ціни на газ атакують Європу: маневри Газпрому стрясуть ринок палива вже взимку

Крім цього, за даними німецького транзитного оператора Gascade, прокачування газу до Європу знизилося і шляхом магістралі Ямал-Європа, яка проходить через територію Білорусі та Польщі.

Вказується, що після холодного зимового періоду і рекордного відтоку палива зі своїх ПСГ, який склав близько 61 млрд.куб. м, Газпрому відтепер потрібно буде заповнити сховища на такий же обсяг.

У той час, коли у Європі сховища газу виявилися порожніми, Газпром, в першу чергу, заповнює свої ПСГ.

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Дефіцит газу у Європі і маневри Газпрому

У Європі різко злетіли ціни на газ. Вартість тисячі кубометрів газу досягла рекордних показників з 2008 року. Така ситуація виникла у тому числі і через дії Газпрому, який на тлі нестачі газу у Європі і минулих ремонтів ключових газових магістралей, відмовляється від додаткових потужностей української ГТС з метою додаткових постачань палива до європейських держав.

Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко на початку липня заявляв, що Газпром шантажує Європу. Цього року росіяни зарезервували тільки 40 мільярдів кубометрів газу, що на 20 мільярдів кубометрів менше, ніж минулого року. Москва фактично влаштувала шантаж Євросоюзу: якщо європейські країни не схвалять СП-2, Росія знизить обсяги постачань газу через українську ГТС.читайте такожЦіна на газ у Європі б'є нові рекорди: Україна закликала ЄС завдати удару по Газпрому

У компанії-операторі ГТС України також казали, що проблеми Європи з газом пов'язані з політикою Газпрому, спрямованою на прийняття позитивного рішення щодо газопроводу СП-2.

Примітно, 19 липня Газпром забронював всі 15 мільйонів кубометрів твердих потужностей ГТС України для транзиту газу до Європи на серпень, однак 27 липня компанія відмовилася резервувати переривані потужності. Таким чином, Газпром саботує додаткові постачання палива до європейських країн.

Газпром газ Европа
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