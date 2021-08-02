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Шантаж Европы из-за Северного потока-2: хранилища ЕС пустеют, а Газпром снова обрубил поставки газа

2 августа 2021, 09:38
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Газпром снизил объемы закачки топлива в крупнейшие подземные газовые хранилища Европы.

Газпром
Газпром на фоне дефицита газа в Европе заполняет топливом свои хранилища / Reuters

Российский газовый монополист Газпром начиная с субботы 31 июля, решил сократить закачку газа в подземные хранилища Европы. Под удар попали крупнейшие европейские газовые хранилища – Хайдах в Австрии, Реден в Германии и Бергермеер в Нидерландах. После холодной зимы и рекордного объема отбора газа из своих ПХГ – около 61 миллиарда кубометров газа – россияне намерены закачать такой же объем топлива в свои хранилища. И сейчас, когда хранилища Европы опустошены, россияне заполняют в первую очередь свои ПХГ.

Как сообщает информагентство Интерфакс со ссылкой на сведения портала Gas Infrastructure Europe, сокращение объемов закачки газа в подземные хранилища Европы фиксируется с 31 июля. Причем закачка топлива снизилась в самые крупные европейские хранилища – в австрийский Хайдах, немецкий Реден и голландский Бергермеер. Обычно в выходные дни поставки топлива в эти ПХГ растут.Читайте такжеРекордные цены на газ атакуют Европу: маневры Газпрома сотрясут рынок топлива уже зимой

Помимо этого, по данным немецкого транзитного оператора Gascade, прокачка газа в Европу снизилась и путем магистрали Ямал-Европа, которая проходит через территорию Беларуси и Польши.

Указывается, что после холодного зимнего периода и рекордного оттока топлива из своих ПХГ, который составил около 61 млрд. куб.м, Газпрому теперь нужно будет восполнить хранилища на такой же объем.

В то время, когда в Европе хранилища газа оказались пустыми, Газпром, в первую очередь, заполняет свои ПХГ.

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Дефицит газа в Европе и маневры Газпрома

В Европе резко взлетели цены на газ. Стоимость тысячи кубометров газа достигла рекордных показателей с 2008 года. Такая ситуация возникла в том числе и из-за действий Газпрома, который на фоне недостатка газа в Европе и прошедших ремонтов ключевых газовых магистралей, отказывается от дополнительных мощностей украинской ГТС с целью добавочных поставок топлива в европейские государства.

Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко в начале июля заявлял, что Газпром шантажирует Европу. В этом году россияне зарезервировали только 40 миллиардов кубометров газа, что на 20 миллиардов кубометров меньше, чем в прошлом году. Москва фактически устроила шантаж Евросоюзу: если европейские страны не одобрят СП-2, Россия снизит объемы поставок газа через украинскую ГТС.Читайте такжеЦена на газ в Европе бьет новые рекорды: Украина призвала ЕС нанести удар по Газпрому

В компании-операторе ГТС Украины также говорили, что проблемы Европы с газом связаны с политикой Газпрома, направленной на принятие положительного решения по газопроводу СП-2.

Примечательно, 19 июля Газпром забронировал все 15 миллионов кубометров твердых мощностей ГТС Украины для транзита газа в Европу на август, однако 27 июля компания отказалась резервировать прерываемые мощности. Таким образом, Газпром саботирует дополнительные поставки топлива в европейские страны.

Газпром газ Европа
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