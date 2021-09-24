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Шантаж Газпрому через СП-2 обрушив ринок газу Європи: в ЄС вигадали, як вибратися з капкана РФ

24 вересня 2021, 18:22

Країни ЄС готові діяти єдиним фронтом для вирішення питання зі злетом ціни на газ у Європі.

газ
Європа має намір позбутися газового диктату Газпрому / Reuters

У Європейському Союзі на рівні міністрів енергетики обговорюється план, згідно з яким держави мають намір закупити стратегічні запаси газу єдиним блоком. Таких заходів вони планують вжити, щоб позбутися тиску Газпрому, який на тлі дефіциту газу у Європі скоротив запаси в європейських сховищах і на в очікуванні запуску Північного потоку-2 відмовився від додаткового прокачування газу через Україну. Завдяки ініціативі в ЄС збираються взяти під контроль ціни на газ. Про це пише британський журналіст Бруно Уотерфілд

Оглядач видання The Times, яке роздобуло секретний план ЄС щодо газу, розповів про те, що проблема дефіциту газу і сплеску цін стала головним перемовним порядком денним на зустрічі міністрів. Ситуація створює передумови для енергетичної кризи у Європі, яка може розпочатися взимку. Ключовим фактором проблеми в ЄС вважають скорочення Росією експорту газу до Північної Європи після того, як рівень запасів газу в європейських сховищах суттєво знизився внаслідок торішньої холодної зими.

"Секретний" газовий план Європи

За словами Уотерфілда, згідно з "секретним планом", який розробила Іспанія, Мадрид закликає всі 27 країн ЄС виступити єдиним фронтом, щоб закупити газові запаси. Це повинно допомогти Європі взяти під контроль ціни на газ і встановити їх межу, таким чином, захистивши країни і споживачів палива.

Позбавлення від газового впливу Росії

Мета Європи - позбутися газового капкана Росії, оскільки Газпром свідомо провокує кризу, обмежуючи постачання газу Європі і відмовляючись від прокачування додаткових обсягів палива через українську ГТС. Газпром у цій ситуації керується надією на те, що компанії вдасться за такого сценарію змусити ФРН у швидкому темпі сертифікувати Північний потік-2.читайте такожГТС України буде втрачена, а РФ завдасть удару: у Києві поставили ультиматум ЄС щодо транзиту газу

"Стратегічна незалежність Європи несумісна з сьогоднішнім рівнем залежності від коливань на міжнародних енергетичних ринках. Газовидобувні країни діють стратегічно, намагаючись максимально збільшити свої прибутки, а ми повинні діяти спільно, щоб не залежати від їх забаганок. Важливо не тільки стримувати сьогоднішні ціни на енергоресурси; важливо захиститися від виробників, які використовують енергетичні ціни як інструмент політичного торгу з інших питань", - як стверджує Уотерфілд, йдеться в документі.

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Європа побоюється наслідків газової кризи

Журналіст також додав, що Іспанія, Італія і Франція вже вживають низку термінових заходів, щоб захистити населення від різкого зростання цін на електрику та опалення. Європа побоюється того, що подібна ситуація може призвести до серйозних негативних наслідків.

У ЄС мають намір створити буфер для захисту Європи

За словами Уотерфілда, у цьому плані також йдеться про те, що у Європі розуміють нездатність найближчим часом знизити залежність від російських енергоносіїв. Однак країни все ж мають намір створити стратегічні запаси газу, щоб захиститися від коливань на ринку.читайте такожКрах СП-2 і перезапуск ГТС: в Україні назвали ударний сценарій щодо трубопроводу Газпрому

Бруно Уотерфілд підкреслив, що в ЄС за допомогою такого плану сподіваються на покращення ситуації з установкою граничної вартості газу по всій території наднаціонального об'єднання. Такий крок повинен допомогти наростити постачання газу для заповнення ПСГ по всій Європі. Подібні дії повинні посприяти створенню захисного буферу для ЄС в ситуації з кризою на ринку газу і російським енергетичним тиском.

Газова криза у Європі

В останні декілька тижнів газовий ринок Європи занурився в серйозну кризу. Вартість тисячі кубометрів газу б'є рекорди, а 16 вересня ціна на газ у Європі й зовсім наблизилася до показника до 1 000 доларів. Це максимальний стрибок ціни на газ з 2008 року. Ситуацію пов'язують з тим, що обсяги газу в європейських сховищах знизилися після холодної зими, у той коли Газпром відмовляється від додаткового прокачування газу до європейських країн через Україну на тлі підготовки до сертифікації і запуску Північного потоку-2.

В Україні пропонують Газпрому бронювати потужності ГТС для додаткового прокачування газу до Європи, проте росіяни відмовляються. Глава НАК Нафтогаз Юрій Вітренко вважає, що Газпром шантажує ЄС газовим питанням і поставив європейцям ультиматум: або ціна на газ знижується, а СП-2 починає працювати, або на Європу очікає продовження газової кризи.читайте такожДефіцит газу у Європі: ПСГ на мінімумі за 10 років - Газпром рубає поставки, а запуск СП-2 не допоможе

У компанії-операторі ГТС України вважають, що ціни на газ у Європі злетіли через те, що Газпром торгується за кращі для себе умови в процесі запуску Північного потоку-2.

Газопровід СП-2 було добудовано 10 вересня о 8:45 за київським часом, про що повідомив глава корпорації Газпром Олексій Міллер.

Журналісти Bloomberg вважали, що перші постачання газу газопроводом СП-2 до Європи можуть початися з 1 жовтня, а на повну потужність труба запрацює вже в грудні. Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль сказала, що такий сценарій навряд чи можливий – трубопровід до цього часу не встигнуть сертифікувати.

Голова правління Газпрому Олексій Міллер пізніше підтвердив, що газопровід СП-2 не розпочне роботу з 1 жовтня.

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Євросоюз Газпром Північний потік-2 Ціна на газ у Європі
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