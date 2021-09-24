Шантаж Газпрома из-за СП-2 обрушил рынок газа Европы: в ЕС придумали, как выбраться из капкана РФ

Европа намерена избавиться от газового диктата Газпрома / Reuters

В Европейском Союзе на уровне министров энергетики обсуждается план, согласно которому государства намерены закупить стратегические запасы газа единым блоком. Такие меры они планируют предпринять, чтобы избавиться от давления Газпрома, который на фоне дефицита газа в Европе сократил запасы газа в европейских хранилищах и на фоне запуска Северного потока-2 отказался от дополнительной прокачки газа через Украину. Благодаря инициативе в ЕС собираются взять под контроль цену на газ. Об этом пишет британский журналист Бруно Уотерфилд

Обозреватель издания The Times, которое раздобыло секретный план ЕС по газу, рассказал о том, что проблема дефицита газа и всплеска цен стала главной переговорной повесткой на встрече министров. Ситуация создает предпосылки для энергетического кризиса в Европе, который может начаться зимой. Ключевым фактором проблемы в ЕС считают сокращение Россией экспорта газа в северную Европу после того, как уровень запасов газа в европейских хранилищах существенно снизился вследствие прошлогодней холодной зимы.

"Секретный" газовый план Европы

По словам Уотерфилда, согласно "секретному плану", который разработала Испания, Мадрид призывает все 27 стран ЕС выступить единым фронтом, чтобы закупить газовые запасы. Это должно помочь Европе взять под контроль цены на газ и установить их потолок, таким образом, защитив страны и потребителей топлива.

Избавление от газового влияния России

Цель Европы – избавиться от газового капкана России, поскольку Газпром сознательно провоцирует кризис, ограничивая поставки газа Европе и отказываясь от прокачки дополнительных объемов топлива через украинскую ГТС. Газпром в этой ситуации руководствуется надеждой на то, что компании удастся при таком сценарии заставить ФРГ в быстром темпе сертифицировать Северный поток-2.Читайте такжеГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа

"Стратегическая независимость Европы несовместима с сегодняшним уровнем зависимости от колебаний на международных энергетических рынках. Газодобывающие страны действуют стратегически, пытаясь максимально увеличить свои прибыли, а мы должны действовать совместно, чтобы не зависеть от их прихотей. Важно не только сдерживать сегодняшние цены на энергоресурсы; важно защититься от производителей, которые используют энергетические цены как инструмент политического торга по другим вопросам", - как утверждает Уотерфилд, говорится в документе.

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Европа опасается последствий газового кризиса

Журналист также добавил, что Испания, Италия и Франция уже предпринимает ряд срочных мер, чтобы защитить население от резкого роста цен на электричество и отопление. Европа опасается того, что подобная ситуация может привести к серьезным негативным последствиям.

В ЕС намерены создать буфер для защиты Европы

По словам Уотерфилда, в данном плане также говорится о том, что в Европе понимают неспособность в скором времени снизить зависимость от российских энергоносителей. Однако страны все же намерены создать стратегические запасы газа, чтобы защититься от колебаний на рынке.Читайте такжеКрушение СП-2 и перезапуск ГТС: в Украине назвали ударный сценарий по трубопроводу Газпрома

Бруно Уотерфилд подчеркнул, что в ЕС при помощи такого плана надеются на улучшение ситуации с установкой предельной стоимости газа по всей территории наднационального объединения. Мера должна помочь нарастить поставки газа для заполнения ПХГ по всей Европе. И такие действия должны создать защитный буфер для ЕС в ситуации с кризисом на рынке газа и российским энергетическим давлением.

Газовый кризис в Европе

В последние несколько недель газовый рынок Европы погрузился в серьезный кризис. Стоимость тысячи кубометров газа бьет рекорды, а 16 сентября цена на газ в Европе и вовсе приблизилась к показателю до 1 000 долларов. Это максимальный скачок цены на газ с 2008 года. Ситуацию связывают с тем, что объемы газа в европейских хранилищах снизились после холодной зимы, в то время как Газпром отказывается от дополнительной прокачки газа в европейские страны через Украину на фоне подготовки к сертификации и запуску Северного потока-2.

В Украине предлагают Газпрому бронировать мощности ГТС для дополнительной прокачки газа в Европу, однако россияне отказываются. Глава НАК Нафтогаз Юрий Витренко считает, что Газпром шантажирует ЕС газовым вопросом и поставил европейцам ультиматум: либо цена на газ снижается, а СП-2 начинает работать, либо Европу ждет продолжение газового кризиса.Читайте такжеДефицит газа в Европе: ПХГ на минимуме за 10 лет – Газпром рубит поставки, а запуск СП-2 не поможет

В компании-операторе ГТС Украины считают, что цены на газ в Европе взлетели из-за того, что Газпром торгуется за лучшие для себя условия в процессе запуска Северного потока-2.

Газопровод СП-2 был достроен 10 сентября в 8:45 по киевскому времени, о чем сообщил глава корпорации Газпром Алексей Миллер.

Журналисты Bloomberg считали, что первые поставки газа по СП-2 в Европу могут начаться с 1 октября, а на полную мощность труба заработает уже в декабре. Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль сказала, что такой сценарий вряд ли возможен – трубопровод к этому времени не успеют сертифицировать.

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер позже подтвердил, что газопровод СП-2 не начнет работу с 1 октября.