Штам Дельта - це фініш: учений спрогнозував розвиток пандемії COVID-19

Пандемія коронавірусу наближається до кінця / Фото pixabay.com

Штам коронавірусу Дельта може стати кінцевою точкою коронавірусної інфекції, заявив професор Норіджської медичної школи Університету Східної Англії Пол Хантер.

Британський вчений впевнений, що найгірша частина пандемії COVID-19 може бути вже позаду. Свої припущення Хантер озвучив у статті, опублікованій в журналі The Spectator.

При цьому професор заявив, що нові мутації коронавірусу можуть спровокувати проблеми, що будуть набагато небезпечнішими або обходитимуть отриманий імунітет. При цьому Хантер впевнений, що домогтися колективного імунітету до COVID-19 не вийде, проте можливо досягти балансу між несприйнятливістю та інфекціями.

За словами ученого, дослідження показали, що симптоми коронавірусу поступово наближатимуться до симптомів легкої форми захворювання. Наприклад, зараз штам Дельта найчастіше проявляється болем в горлі та нежиттю.

Як повідомляв Главред, лікар зі штату Луїзіана в США Джо Кантер назвав основні симптоми штаму коронавірусу Дельта. За його словами, ознаки індійського штаму COVID-19 можна легко сплутати із сезонною алергією. Зокрема, вакциновані від коронавірусу люди, які отримали позитивний результат на COVID-19, повідомляли про чхання як про симптом хвороби.