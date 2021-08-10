Штамм Дельта – это финиш: ученый спрогнозировал развитие пандемии COVID-19

Пандемия коронавируса приближается к концу / Фото pixabay.com

Штамм коронавируса Дельта может стать конечной точкой коронавирусной инфекции, заявил профессор Нориджской медицинской школы Университета Восточной Англии Пол Хантер.

Британский ученый уверен, что худшая часть пандемии COVID-19 может быть уже позади. Свои предположения Хантер озвучил в статье, опубликованной в журнале The Spectator.

При этом профессор заявил, что новые мутации коронавируса чреваты проблемами, которые будут намного опаснее или будут обходить полученный иммунитет. При этом Хантер уверен, что добиться коллективного иммунитета к COVID-19 не получится, однако возможно достичь баланса между невосприимчивостью и инфекциями.

По словам ученого, исследования показали, что симптомы коронавируса будут постепенно приближаться к симптомам легкой формы заболевания. Например, сейчас штамм Дельта чаще всего проявляется болью в горле и насморком.

Как сообщал Главред, врач из штата Луизиана в США Джо Кантер назвал основные симптомы штамма коронавируса Дельта. По его словам, признаки индийского штамма COVID-19 можно легко спутать с сезонной аллергией. В частности, вакцинированные от коронавируса люди, которые получили положительный результат на COVID-19, сообщали о чихании как о симптоме болезни.