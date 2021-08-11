Сили ППО США в Україні: у Росії вибухнули звинуваченням на адресу Києва і Вашингтона

Центром відносин США і України є російський фактор - Захарова / Reuters

У Міністерстві закордонних справ вважають, що Україна нібито реалізує провокаційну політику проти Росії в регіоні. Згідно з позицією відомства, Штати демонструють свій намір вибудовувати відносини з Києвом на основі російського фактора. Про це заявила офіційна представниця дипломатичного відомства Марія Захарова.

Як повідомляє ТАСС, російська дипломатка звинуватила Україну в нібито реалізації "провокаційного" курсу в регіоні проти Москви. Крім того, на її думку, Штати своїми діями показують, що вони нібито мають намір вибудовувати взаємодію з українською державою на базі політики, в основі якої лежить фактор Росії.

читайте такожВступ до НАТО і ЄС - вільне право України: у Кремлі несподівано прийняли курс Києва на Захід"Це, мені здається, є доказом в даному випадку... провокаційної політики України і в регіоні, і щодо Росії. Це є доказом намірів США щодо вибудовування відносин з тією ж самою Україною, коли центром цих відносин є російський фактор", - сказала Захарова.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр - міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков під час свого візиту до США заявив про те, що у зв'язку з планами Росії розмістити ядерну зброю в Україні, фактичною окупацією Азовського моря, мілітаризацією Чорного моря і ситуацією з запуском Північного потоку-2, Київ готовий розглянути питання розміщення американських систем протиповітряної оборони на території України.