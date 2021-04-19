"Скоро переводять": у РФ тюремники розповіли про здоров'я Навального

Як кажуть тюремники, кожен день Навального оглядає лікар-терапевт. І опозиціонер погодився на постійне проходження вітамінної терапії.
Засудженого російського опозиціонера Олексія Навального, який відбуває покарання у виправній колонії № 2 у Володимирській області, переведуть з камери в обласну лікарню для засуджених. Про це повідомили в Федеральній службі виконання покарань (ФСВП).
Представники ФСВП стверджують, що зараз стан здоров'я опозиціонера оцінюється як задовільний. Нібито кожен день його оглядає лікар-терапевт. Далі - за згодою пацієнта йому призначена вітамінна терапія.
Стаціонарне відділення, куди направляють Олексія Навального, розташоване на території виправної колонії №3 у Володимирській області.
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Олексій Навальний у в'язниці:
- Симоновський районний суд Москви 2 лютого, прийняв рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального.
- Умовне покарання, яке він отримав по одній з кримінальних справ у 2014 році, було замінено трьома з половиною року колонії загального режиму.
- Політик проведе в ув'язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом.
- Московський міський суд залишив у силі рішення Симоновського суду Москви відправити в колонію загального режиму Навального, замінивши йому умовний термін на реальний у кримінальній справі 2014 року.
- Зазначимо, що це стало його першим реальним тюремним терміном.
- Навесні 2021 року Навальний почав голодування у в'язниці, вимагаючи допустити до нього лікарів. Є інформація, що його здоров'я знизилося до критичного рівня.
Автор: Дмитро Відоменко