"Скоро переводять": у РФ тюремники розповіли про здоров'я Навального

Олексій Навальний / Reuters

Засудженого російського опозиціонера Олексія Навального, який відбуває покарання у виправній колонії № 2 у Володимирській області, переведуть з камери в обласну лікарню для засуджених. Про це повідомили в Федеральній службі виконання покарань (ФСВП).

Представники ФСВП стверджують, що зараз стан здоров'я опозиціонера оцінюється як задовільний. Нібито кожен день його оглядає лікар-терапевт. Далі - за згодою пацієнта йому призначена вітамінна терапія.

Стаціонарне відділення, куди направляють Олексія Навального, розташоване на території виправної колонії №3 у Володимирській області.

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Олексій Навальний у в'язниці: