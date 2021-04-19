"Скоро переводят": в РФ тюремщики рассказали о здоровье Навального

Как говорят тюремщики, каждый день Навального осматривает врач-терапевт. И оппозиционер согласился на постоянное прохождение витаминной терапии.
Осужденного российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, переведут из камеры в областную больницу для осужденных. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).
Представители ФСИН утверждают, что сейчас состояние здоровья оппозиционера оценивается как удовлетворительное. Якобы каждый день его осматривает врач-терапевт. Далее ‒ с согласия пациента ему назначена витаминная терапия.
Стационарное отделение, куда направляют Алексей Навального, расположено на территории исправительной колонии №3 во Владимирской области.
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Алексей Навальный в тюрьме:
- Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.
- Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено тремя с половиной года колонии общего режима.
- Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом.
- Московский городской суд оставил в силе решение Симоновского суда Москвы отправить в колонию общего режима Навального, заменив ему условный срок на реальный по уголовному делу 2014 года.
- Отметим, что это стало его первым реальным тюремным сроком.
- Весной 2021 года Навальный начал голодовку в тюрьме, требуя допустить к нему врачей. Есть информация, что его здоровье снизилось до критического уровня.
Автор: Дмитрий Видоменко