"Скоро переводят": в РФ тюремщики рассказали о здоровье Навального

Алексей Навальный / Reuters

Осужденного российского оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в исправительной колонии № 2 во Владимирской области, переведут из камеры в областную больницу для осужденных. Об этом сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

Представители ФСИН утверждают, что сейчас состояние здоровья оппозиционера оценивается как удовлетворительное. Якобы каждый день его осматривает врач-терапевт. Далее ‒ с согласия пациента ему назначена витаминная терапия.

Стационарное отделение, куда направляют Алексей Навального, расположено на территории исправительной колонии №3 во Владимирской области.

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