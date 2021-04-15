"Говорит с трудом": жена Навального пожаловалась на плачевное состояние мужа

Жена оппозиционера рассказала, как себя чувствует Алексей Навальный / пресс-служба Мосгорсуда

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в колонии во Владимирской области РФ, не здоров: он очень сильно похудел и ему трудно говорить.

Как сообщила его жена Юлия Навальная у себя в Instagram, во время свидания ее муж "говорил с трудом и время от времени клал трубку и ложился на стол, чтобы передохнуть".

По ее словам, при росте 190 сантиметров Навальный сейчас весит всего лишь 76 кг.

"Врача к нему так и не пускают. А это ведь совершенно законное требование любого человека – получить право на посещение врача", – пожаловалась Юлия Навальная.

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