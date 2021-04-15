"Говорит с трудом": жена Навального пожаловалась на плачевное состояние мужа

Врача к российскому оппозиционеру по-прежнему не пускают, утверждает Юлия Навальная.
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в колонии во Владимирской области РФ, не здоров: он очень сильно похудел и ему трудно говорить.
Как сообщила его жена Юлия Навальная у себя в Instagram, во время свидания ее муж "говорил с трудом и время от времени клал трубку и ложился на стол, чтобы передохнуть".
По ее словам, при росте 190 сантиметров Навальный сейчас весит всего лишь 76 кг.
"Врача к нему так и не пускают. А это ведь совершенно законное требование любого человека – получить право на посещение врача", – пожаловалась Юлия Навальная.
Алексей Навальный: новости
- Симоновский районный суд Москвы 2 февраля принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.
- Западные страны вступились за политика, требовали освободить его, а потом ввели санкции против России.
- У Навального обнаружили две позвоночные грыжи. Хирург-онколог, профессор Вячеслав Егоров предупредил, что у политика могут отняться конечности.
Автор: Диана Беловодская