Стало известно, чем в РФ администрация колонии угрожает Навальному

С начала голодовки Алексей Навальный похудел на 8 килограмм.
Стало известно о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального, который объявил голодовку в колонии во Владимирской области РФ.
Администрация исправительной колонии № 2, где находится Алексей Навальный, угрожает ему принудительным кормлением, говорится в Twitter оппозиционера.
Его перевели из медчасти обратно в отряд, подчеркивается в сообщении.
С начала голодовки он похудел на 8 килограмм, а с момента приезда в колонию — на 15 кг. Сейчас он весит 77 кг.
Врача к нему до сих пор не пустили, отмечается в сообщении.
В конце марта Навальный пожаловался на ухудшение здоровья в колонии, боли в спине и потерю чувствительности в ноге. 5 апреля ФСИН сообщила о переводе Навального в медико-санитарную часть. МРТ показало, что у политика две грыжи.
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Приговор Навальному:
- Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.
- Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено тремя с половиной года колонии общего режима.
- Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом.
- Московский городской суд оставил в силе решение Симоновского суда Москвы отправить в колонию общего режима Навального, заменив ему условный срок на реальный по уголовному делу 2014 года.
- Отметим, что это стало его первым реальным тюремным сроком.