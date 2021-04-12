Стало известно, чем в РФ администрация колонии угрожает Навальному

Алексей Навальный / Reuters

Стало известно о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального, который объявил голодовку в колонии во Владимирской области РФ.

Администрация исправительной колонии № 2, где находится Алексей Навальный, угрожает ему принудительным кормлением, говорится в Twitter оппозиционера.

Его перевели из медчасти обратно в отряд, подчеркивается в сообщении.

С начала голодовки он похудел на 8 килограмм, а с момента приезда в колонию — на 15 кг. Сейчас он весит 77 кг.

Врача к нему до сих пор не пустили, отмечается в сообщении.

В конце марта Навальный пожаловался на ухудшение здоровья в колонии, боли в спине и потерю чувствительности в ноге. 5 апреля ФСИН сообщила о переводе Навального в медико-санитарную часть. МРТ показало, что у политика две грыжи.

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Приговор Навальному: