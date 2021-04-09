Состояние Навального: результаты МРТ и серьезная угроза

Врач предупредил, что у Алексея Навального могут отняться конечности / Reuters

В РФ врачи исправительной колонии №2 (находится в городе Покров) сообщили заключенному российскому оппозиционеру Алексею Навальному, что благодаря магнитно-резонансной томографии у него обнаружили две позвоночные грыжи. Хирург-онколог, профессор Вячеслав Егоров предупредил, что у политика могут отняться конечности.

Из-за грыжи конечности человека могут потерять чувствительность, рассказал врач в эфире программы Настоящее Время.

По его мнению, в колонии врачи не могут оказать реальную помощь человеку с грыжей.

"…внезапно у человека появляются боли, они связаны с тем, что грыжа, то есть межпозвонковый хрящ, мигрирует за пределы того места, где он находится, и может сдавливать корешки нервов, а это в свою очередь может приводить к безвозвратной потере функции мышц…", – предупредил собеседник.

Адвокат политика Ольга Михайлова сказала, что ее подзащитный находится в медсанчасти, пишет ТАСС. Юрист добавила, что у Навального температура 37,9. У политика был кашель, ему сделали тест на коронавирус COVID-19, и он дал негативный результат.

Ранее Михайлова рассказывала, что у оппозиционера начала пропадать чувствительность рук.

Сторонники политика сообщали, что у него были сильные боли в спине, отнималась нога и при этом ему не предоставляли надлежащую медпомощь. Позже Навальный объявил голодовку – требовал, чтобы его осмотрел врач не из колонии.

Почему Алексей Навальный попал в колонию, и что этому предшествовало