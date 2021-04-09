Состояние Навального: результаты МРТ и серьезная угроза

Навальный с температурой находится в медсанчасти колонии, поделилась его адвокат.
В РФ врачи исправительной колонии №2 (находится в городе Покров) сообщили заключенному российскому оппозиционеру Алексею Навальному, что благодаря магнитно-резонансной томографии у него обнаружили две позвоночные грыжи. Хирург-онколог, профессор Вячеслав Егоров предупредил, что у политика могут отняться конечности.
Из-за грыжи конечности человека могут потерять чувствительность, рассказал врач в эфире программы Настоящее Время.
По его мнению, в колонии врачи не могут оказать реальную помощь человеку с грыжей.
"…внезапно у человека появляются боли, они связаны с тем, что грыжа, то есть межпозвонковый хрящ, мигрирует за пределы того места, где он находится, и может сдавливать корешки нервов, а это в свою очередь может приводить к безвозвратной потере функции мышц…", – предупредил собеседник.
Адвокат политика Ольга Михайлова сказала, что ее подзащитный находится в медсанчасти, пишет ТАСС. Юрист добавила, что у Навального температура 37,9. У политика был кашель, ему сделали тест на коронавирус COVID-19, и он дал негативный результат.
Ранее Михайлова рассказывала, что у оппозиционера начала пропадать чувствительность рук.
Сторонники политика сообщали, что у него были сильные боли в спине, отнималась нога и при этом ему не предоставляли надлежащую медпомощь. Позже Навальный объявил голодовку – требовал, чтобы его осмотрел врач не из колонии.
Почему Алексей Навальный попал в колонию, и что этому предшествовало
- В августе прошлого года Навальный пережил отравление ядом из группы Новичок и проходил лечение в берлинской клинике Шарите.
- Оппозиционер обвинил в причастности к отравлению президента России Владимира Путина.
- В январе 2021 года политик вернулся в Россию и был задержан. Позже его арестовал суд. Основанием для ареста стало то, что в РФ он был объявлен в розыск в конце декабря прошлого года.
- Оппозиционера обвинили в том, что он якобы уклонялся от мероприятий, которые связаны с условной судимостью по делу компании Ив Роше.
- В начале февраля суд приговорил Навального к 3,5 годам колонии общего режима.
- Западные страны вступились за политика, требовали освободить его, а потом ввели санкции против России.