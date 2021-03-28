Навальный из тюрьмы обратился за помощью / Reuters

Заключенный в тюрьму российский оппозиционер Алексей Навальный обратился за помощью к общественной комиссии. Он хочет получить доступ к обезболивающим инъекциям от сильной боли в ноге.

"Сегодня мы посетили колонию и встретились с Алексеем Навальным для выяснения проблем с его здоровьем и организацией медицинского обслуживания. В ходе беседы мы выяснили, что у него болит нога и он попросил оказать содействие в получении уколов "Деклофенак" для снятия болевого синдрома. При этом он продолжает ходить самостоятельно", - сказано в заявлении Общественной наблюдательной комиссии, полуофициального органа, имеющего доступ к российским тюрьмам.

Отмечается, что наблюдатели проверили медицинскую документацию в медицинской части ИК и убедились, что заявка на данный медицинский препарат от Навального официально зафиксирована.

"Мы попросили медиков обратить на это внимание и в случае необходимости провести дополнительное медицинское обследование", — сказал председатель ОНК Вячеслав Куликов.

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