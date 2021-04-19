УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Билет на тот свет": в Госдуме огрызнулись на заявление США по Навальному

19 апреля 2021, 10:29
Прослушать новость
Остановить

Депутат российской Госдумы Руслан Бальбек считает, что властям США Навальный стал уже без надобности и потому он может пойти на сделку с россиянами.

Алексей Навальный
Алексей Навальный / Reuters

В Государственной Думе РФ заявление советника президента США по национальной безопасности Джека Салливана о последствиях для России в случае смерти оппозиционера Алексея Навального назвали "прощальным письмом блогеру" и "билетом на тот свет". Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Руслана Бальбека.

"Соединенные Штаты на весь мир объявили, что Навальному жить осталось недолго, они ему уже выписали билет на тот свет, лишь бы России напакостить. А вот теперь пусть знаменитый блогер и прочувствует, что такое американская дружба, – как говорится, дружим, пока нужен", ‒ сказал он.

Бальбек убежден, что властям Америки Навальный стал уже без надобности.

"Я уверен, что советник Байдена тем самым отправил Навальному прощальное письмо, мол, работали вместе, но все пошло не так, и живой ты нам не нужен, извини, но вот так", ‒ сказал депутат.

По словам Бальбека, он не удивится, если Навальный обратится к российским правоохранителям и пойдет на сделку, чтобы рассказать некоторые откровения о своем сотрудничестве с американцами в обмен на гарантии охраны его жизни.

Читайте такжеНавальный в критическом состоянии: врачи рассказали подробности

Алексей Навальный в тюрьме:

  • Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.
  • Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено тремя с половиной года колонии общего режима.
  • Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом.
  • Московский городской суд оставил в силе решение Симоновского суда Москвы отправить в колонию общего режима Навального, заменив ему условный срок на реальный по уголовному делу 2014 года.
  • Отметим, что это стало его первым реальным тюремным сроком.
  • Весной 2021 года Навальный начал голодовку в тюрьме, требуя допустить к нему врачей. Есть информация, что его здоровье снизилось до критического уровня.
новости России Госдума РФ Алексей Навальный
Сейчас вы просматриваете новость «"Билет на тот свет": в Госдуме огрызнулись на заявление США по Навальному». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Надя Дорофеева представила новую песню zavisimostНадя Дорофеева представила новую песню zavisimost Врачи указали на продукты, которые улучшают кровообращениеВрачи указали на продукты, которые улучшают кровообращение Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: бурный роман и окрепший дарГороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: бурный роман и окрепший дар Борьба козлов на узкой кладке: стоит ли ждать разрыва дипотношений с РФБорьба козлов на узкой кладке: стоит ли ждать разрыва дипотношений с РФ Экс-советник Путина назвал сроки и условия для примирения Украины и РоссииЭкс-советник Путина назвал сроки и условия для примирения Украины и России

Последние новости

09:14
У Зеленского прокомментировали предложение Путина насчет встречи
09:06
Дизель по 30 и газ по 20: чем грозит дефицит топлива в Украине
09:05
В ОП подловили Путина на важной оговорке насчет переговоров с "ЛДНР" Видео
09:05
Опасные симптомы для мужчин: какие сигналы тела нельзя игнорировать Видео
09:03
Карантин в Украине могут продлить после 30 июня - министр Видео
Реклама
09:01
Волкер объяснил, почему Зеленский не выполняет требование России по Донбассу
08:48
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: неожиданности и запрет на перемены Видео
08:38
Молчание недоимператора: почему Путин "забыл" об Украине мнение
08:18
Число больных коронавирусом в Украине пересекло "красную линию"
07:50
В Госдепе сделали заявление о летальном оружии для Украины Видео
07:44
Дипломат раскрыл планы Путина по встрече с Зеленским на Донбассе Видео
07:41
Гороскоп всех знаков Зодиака на сегодня: прорыв и любовные неудачи Видео
07:14
Ведущая 1+1 без лифчика показала грудь на потрясающих фото
07:09
В РФ заявили о новой "холодной войне" с США Видео
06:56
Россия решила выжидать момент для нападения на Украину мнение
06:42
Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить Видео
06:30
Изнурительные магнитные бури с 23 апреля 2021: сколько продлятся и что делать Видео
06:01
Политолог объяснил, почему опасны прямые переговоры Зеленского с Путиным Видео
05:28
Ученые продукты, которые провоцируют раннюю смерть Видео
05:02
Военный эксперт оценил худший сценарий агрессии армии РФ против Украины Видео
Реклама
04:25
Исследователи отыскали еще один способ продления жизни
03:50
Зеленский готов ехать в Донецк или Луганск на встречу с Путиным – Кравчук Видео
03:09
Путин приготовил для Зеленского ловушку с переговорами по Донбассу - эксперт Видео
02:15
Ани Лорак засветила огромную грудь в дерзком вырезе наряда
00:53
Эксперт рассказал, кто надоумил Зеленского пригласить Путина на личную встречу Видео
00:19
Ученые нашли два новых пути распространения коронавируса Видео
22 апреля, четверг
23:58
В Белом доме раскрыли планы Байдена о новых санкциях против РФ Видео
23:34
На Вербное воскресенье в Украине резко изменится погода Видео
23:30
7 ненужных Windows-программ, которые стоит удалить прямо сейчас
23:24
Как должна выглядеть вагина: семь типов Видео
23:00
В Канаде заявили о мощнейшей угрозе для Европы из-за действий России Видео
22:56
Тайский массаж: кому противопоказана процедура Видео
22:48
Тищенко прокомментировал скандальный праздник для жены в отеле Видео
22:44
Меню на Лазареву субботу: вкусные рецепты Видео
22:41
Врач назвала самое опасное мясо для шашлыка Видео
22:36
Можно ли хрустеть суставами: врачи дали ответ Видео
21:58
Главари "ЛДНР" после заявления Путина захотели встретиться с Зеленским Видео
21:31
Степанов обратился к украинцам из-за карантина на Пасху Видео
21:17
Тай-чи: похудение и другие преимущества для здоровья Видео
20:59
Увеличивает риск в три раза: эта привычка "помогает" Альцгеймеру Видео
Реклама
20:58
В Офисе президента резко ответили Лукашенко на обвинения в адрес Зеленского Видео
20:31
В Украине обвинили Россию за лживые заявления о "всеобщей мобилизации" Видео
20:25
The Last of Us: Part II подорожала в украинском PS Store до 1999 грн Видео
20:19
Эксперт объяснил, почему получить субсидию стало гораздо сложнее Видео
19:53
Появились дата выхода и трейлер Фильма "Заклятие 3" про одержимость Видео
19:46
Лукашенко "налетел" на Зеленского с обвинениями Видео
19:24
Жириновский пообещал миллионы за русский флаг над Киевом Видео
18:46
Путин ответил Зеленскому и позвал в Москву Видео
18:37
Звезда Танців з зірками встретила извращенца в общественном транспорте
18:35
В Epic Games Store можно бесплатно забрать пару отличных игр Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять