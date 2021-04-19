"Билет на тот свет": в Госдуме огрызнулись на заявление США по Навальному

Алексей Навальный / Reuters

В Государственной Думе РФ заявление советника президента США по национальной безопасности Джека Салливана о последствиях для России в случае смерти оппозиционера Алексея Навального назвали "прощальным письмом блогеру" и "билетом на тот свет". Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Руслана Бальбека.

"Соединенные Штаты на весь мир объявили, что Навальному жить осталось недолго, они ему уже выписали билет на тот свет, лишь бы России напакостить. А вот теперь пусть знаменитый блогер и прочувствует, что такое американская дружба, – как говорится, дружим, пока нужен", ‒ сказал он.

Бальбек убежден, что властям Америки Навальный стал уже без надобности.

"Я уверен, что советник Байдена тем самым отправил Навальному прощальное письмо, мол, работали вместе, но все пошло не так, и живой ты нам не нужен, извини, но вот так", ‒ сказал депутат.

По словам Бальбека, он не удивится, если Навальный обратится к российским правоохранителям и пойдет на сделку, чтобы рассказать некоторые откровения о своем сотрудничестве с американцами в обмен на гарантии охраны его жизни.

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