"Билет на тот свет": в Госдуме огрызнулись на заявление США по Навальному

Депутат российской Госдумы Руслан Бальбек считает, что властям США Навальный стал уже без надобности и потому он может пойти на сделку с россиянами.
В Государственной Думе РФ заявление советника президента США по национальной безопасности Джека Салливана о последствиях для России в случае смерти оппозиционера Алексея Навального назвали "прощальным письмом блогеру" и "билетом на тот свет". Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы Руслана Бальбека.
"Соединенные Штаты на весь мир объявили, что Навальному жить осталось недолго, они ему уже выписали билет на тот свет, лишь бы России напакостить. А вот теперь пусть знаменитый блогер и прочувствует, что такое американская дружба, – как говорится, дружим, пока нужен", ‒ сказал он.
Бальбек убежден, что властям Америки Навальный стал уже без надобности.
"Я уверен, что советник Байдена тем самым отправил Навальному прощальное письмо, мол, работали вместе, но все пошло не так, и живой ты нам не нужен, извини, но вот так", ‒ сказал депутат.
По словам Бальбека, он не удивится, если Навальный обратится к российским правоохранителям и пойдет на сделку, чтобы рассказать некоторые откровения о своем сотрудничестве с американцами в обмен на гарантии охраны его жизни.
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Алексей Навальный в тюрьме:
- Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.
- Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено тремя с половиной года колонии общего режима.
- Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом.
- Московский городской суд оставил в силе решение Симоновского суда Москвы отправить в колонию общего режима Навального, заменив ему условный срок на реальный по уголовному делу 2014 года.
- Отметим, что это стало его первым реальным тюремным сроком.
- Весной 2021 года Навальный начал голодовку в тюрьме, требуя допустить к нему врачей. Есть информация, что его здоровье снизилось до критического уровня.