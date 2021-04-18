У Байдена сделали жесткое предупреждение Путину из-за Навального

Джейк Салливан предупредил Москву об ответственности в случае худшего сценария.
В Соединенных Штатах прокомментировали стуацию, сложившуюся вокруг объявившего голодовку в тюрьме российского политзаключенного Алексея Навального.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Москву об ответственности в случае худшего сценария развития ситуации, пишет ТАСС.
Салливан заявил о том, что Россию ждут последствия, если оппозиционер Алексей Навальный умрет в исправительной колонии, где он отбывает наказание.
Ранее президент США Джо Байден отреагировал на информацию о том, как обращаются в российской тюрьме с Навальным. "Это совершенно, совершенно несправедливо, совершенно неприемлемо", — заявил Байден.
Как известно, в России соратники Навального объявили об организации масштабного митинга в его поддержку. Массовая акция протеста состоится вечером в среду 21 апреля на центральных площадях и улицах российских городов.
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Приговор Навальному:
- Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.
- Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено тремя с половиной года колонии общего режима.
- Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом.
- Московский городской суд оставил в силе решение Симоновского суда Москвы отправить в колонию общего режима Навального, заменив ему условный срок на реальный по уголовному делу 2014 года.
- Отметим, что это стало его первым реальным тюремным сроком.