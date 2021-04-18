У Байдена сделали жесткое предупреждение Путину из-за Навального

Алексей Навальный / пресс-служба Мосгорсуда

В Соединенных Штатах прокомментировали стуацию, сложившуюся вокруг объявившего голодовку в тюрьме российского политзаключенного Алексея Навального.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил Москву об ответственности в случае худшего сценария развития ситуации, пишет ТАСС.

Салливан заявил о том, что Россию ждут последствия, если оппозиционер Алексей Навальный умрет в исправительной колонии, где он отбывает наказание.

Ранее президент США Джо Байден отреагировал на информацию о том, как обращаются в российской тюрьме с Навальным. "Это совершенно, совершенно несправедливо, совершенно неприемлемо", — заявил Байден.

Как известно, в России соратники Навального объявили об организации масштабного митинга в его поддержку. Массовая акция протеста состоится вечером в среду 21 апреля на центральных площадях и улицах российских городов.

Читайте такжеСтало известно, чем в РФ администрация колонии угрожает Навальному

Приговор Навальному: