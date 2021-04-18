В РФ анонсировали массовые бунты из-за Навального и упомянули Украину

Акция протеста в России из-за Алексея Навального / Reuters

В России соратники политзаключенного Алексея Навального объявили об организации масштабного митинга в поддержку политика.

Как говорится в сообщении на сайте free.navalny.com, массовая акция протеста состоится вечером в среду 21 апреля на центральных площадях и улицах российских городов.

Ранее планировалось дождаться сбора 500 тысяч человек через сайт мероприятия, однако планы изменились на фоне ухудшающегося самочувствия Навального.

"Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тысяч человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Откладывать больше нельзя", – говорится в сообщении на сайте Навального.

Обратим внимание, что среди лозунгов во время акции оппозиции в РФ будут требования недопущения агрессии России против Украины.

"21-го Путин выступает перед своими подельниками. И вероятнее всего его речь будет связана с агрессией против Украины. Все настоящие граждане должны выйти и сказать Нет войне! Выходим на протест! Нет войне! Свободу политзаключённым! Путина под трибунал!". - говорится в сообщении российского оппозиционного Telegram-канала Протестная Россия.

Добавим, что Навальный находится в исправительной колонии во Владимирской области, где с 31 марта держит голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача.

Приговор Навальному: