В РФ анонсировали массовые бунты из-за Навального и упомянули Украину

Российские оппозиционеры будут требовать недопущения агрессии РФ против Украины.
В России соратники политзаключенного Алексея Навального объявили об организации масштабного митинга в поддержку политика.
Как говорится в сообщении на сайте free.navalny.com, массовая акция протеста состоится вечером в среду 21 апреля на центральных площадях и улицах российских городов.
Ранее планировалось дождаться сбора 500 тысяч человек через сайт мероприятия, однако планы изменились на фоне ухудшающегося самочувствия Навального.
"Существуют обстоятельства, в которых нужно действовать быстро, иначе произойдет непоправимое. Мы приняли решение не дожидаться сбора 500 тысяч человек на нашем сайте. События развиваются слишком стремительно и слишком плохо. Откладывать больше нельзя", – говорится в сообщении на сайте Навального.
Обратим внимание, что среди лозунгов во время акции оппозиции в РФ будут требования недопущения агрессии России против Украины.
"21-го Путин выступает перед своими подельниками. И вероятнее всего его речь будет связана с агрессией против Украины. Все настоящие граждане должны выйти и сказать Нет войне! Выходим на протест! Нет войне! Свободу политзаключённым! Путина под трибунал!". - говорится в сообщении российского оппозиционного Telegram-канала Протестная Россия.
Добавим, что Навальный находится в исправительной колонии во Владимирской области, где с 31 марта держит голодовку с требованием допустить к нему гражданского врача.
Приговор Навальному:
- Симоновский районный суд Москвы 2 февраля, принял решение отправить в колонию российского оппозиционного политика Алексея Навального.
- Условное наказание, которое он получил по одному из уголовных дел в 2014 году, было заменено тремя с половиной года колонии общего режима.
- Политик проведет в заключении немного меньше, поскольку несколько месяцев провел под домашним арестом.
- Московский городской суд оставил в силе решение Симоновского суда Москвы отправить в колонию общего режима Навального, заменив ему условный срок на реальный по уголовному делу 2014 года.
- Отметим, что это стало его первым реальным тюремным сроком.