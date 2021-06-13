"Занадто любила життя": подробиці загибелі української моделі в Туреччині

У Туреччині загинула українська модель / Instagram Анжеліка Срабьянц

33-річна модель з України Анжеліка Срабьянц трагічно загинула в Стамбулі, де жила зі своїм бойфрендом - турком Бураком Ерджаном.

Трагедія трапилася 11 червня в житловому комплексі. Дівчину з важкими травмами забрала "швидка", але до лікарні вона так і не доїхала.

Як повідомлялося, напередодні трагедії пара вечеряла в ресторані, пили алкоголь. По дорозі додому в таксі між ними спалахнула сварка нібито на грунті ревнощів.

Анжеліка вдарила бойфренда кулаком в обличчя. Після чого вони піднялися в квартиру, що далі відбувалося - відомо тільки зі слів самого чоловіка.

Що відомо про українську модель

Анжеліка Срабьянц з Сум, вона народилася 21 жовтня 1987 року. Закінчила Сумську академію банківської справи. У Туреччині працювала моделлю.

Як кажуть рідні, модель багато подорожувала.

За словами знайомих загиблої Українки, у неї з Бураком була велика любов, і не вірять в його причетність до смерті дівчини.

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Відомо, що в травні Анжеліка Срабьянц відпочивала в одному з найдорожчих готелів Бодрума Lujo.

У соцмережі Instagram свій останній пост модель зробила кілька днів тому.

Примітно, що за словами молодого чоловіка, Срабьянц нібито була схильна до самогубства і навіть намагалася різати собі вени. Однак рідні дівчини не вірять, що вона сама вистрибнула.

"Вона була дуже світлою, доброю. У них з Бураком була велика любов, не можу повірити, що він причетний до її загибелі. Як і не можу повірити, що вона сама могла вистрибнути, надто вже вона любила життя, подорожі", - сказала її подруга Юлія.

Тим часом на сторінці хлопця в соцмережах залишають коментарі з докорами.

"Хотілося б, щоб ти любив жінку так само, як любиш тварин", - написав турок Яман Озтюрк під фото Ерджана, зробленим п'ять днів самою Анжелікою.

Як раніше повідомляв Главред, в Туреччині знайшли мертвою українку, яка пропала на початку травня. Тіло 42-річної альпіністки з Одеси яни Кривошиї виявили біля вершини гори Геіксіврісі в п'ятницю, 28 травня. Вона впала з стрімких скель і загинула.