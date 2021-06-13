"Слишком любила жизнь": подробности гибели украинской модели в Турции

В Турции погибла украинская модель / Instagram Анжелика Срабьянц

33-летняя модель из Украины Анжелика Срабьянц трагически погибла в Стамбуле, где жила со своим бойфрендом - турком Бураком Эрджаном.

Трагедия случилась 11 июня в жилом комплексе. Девушку с тяжелыми травмами забрала "скорая", но до больницы она так и не доехала.

Как сообщалось, накануне трагедии пара ужинала в ресторане, пили алкоголь. По дороге домой в такси между ними вспыхнула ссора якобы на почве ревности.

Анжелика ударила бойфренда кулаком в лицо. После чего они поднялись в квартиру, что дальше происходило - известно только со слов самого мужчины.

Что известно об украинской модели

Анжелика Срабьянц из Сум, она родилась 21 октября 1987 года. Закончила Сумскую академию банковского дела. В Турции работала моделью.

Как говорят родные, модель много путешествовала.

По словам знакомых погибшей украинки, у нее с Бураком была большая любовь, и не верят в его причастность к смерти девушки.

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Известно, что в мае Анжелика Срабьянц отдыхала в одном из самых дорогих отелей Бодрума Lujo.

В соцсети Instagram свой последний пост модель сделала пару дней назад.

Примечательно, что согласно слов молодого человека, Срабьянц якобы была склонна к самоубийству и даже пыталась резать себе вены. Однако родные девушки не верят, что она сама выпрыгнула.

"Она была очень светлой, доброй. У них с Бураком была большая любовь, не могу поверить, что он причастен к ее гибели. Как и не могу поверить, что она сама могла выпрыгнуть, слишком уж она любила жизнь, путешествия", - сказала ее подруга Юлия.

Тем временем на странице парня в соцсетях оставляют комментарии с упреками.

"Хотелось бы, чтобы ты любил женщину так же, как любишь животных", - написал турок Яман Озтюрк под фото Эрджана, сделанным пять дней самой Анжеликой.

Как ранее сообщал Главред, в Турции нашли мертвой украинку, которая пропала в начале мая. Тело 42-летней альпинистки из Одессы Яны Кривошеи обнаружили возле вершины горы Геиксивриси в пятницу, 28 мая. Она упала с отвесных скал и погибла.