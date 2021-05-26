Смачний "ляпас" Лукашенку: Польща закрила своє небо для білоруських літаків

Польща закрила своє небо для білоруських літаків / Reuters

Уряд Польщі заборонив літакам білоруських авіакомпаній входити до повітряного простору країни.

Таке рішення було ухвалено в середу, 26 травня, повідомив офіційний представник уряду Польщі Петро Мюллер у Twitter. За його словами, заборона літакам білоруських авіакомпаній входити до свого повітряного простору є частиною санкцій.

"Рада міністрів ухвалила заборону на входження до повітряного простору Польщі літаків, які використовують перевізники з Білорусі. Це є частиною реалізації санкцій, про які під час Європейської Ради просив прем'єр-міністр Моравецький", - написав Мюллер.

Зазначимо, вдень 26 травня польське агентство цивільної авіації не пустило до свого повітряного простору літак білоруської авіакомпанії Белавіа. Борт, який прямував до Барселони, мусив повертатися до Мінська.

Згідно з даними сервісу Flightradar24, літак Белавіа так і не зміг покинути повітряний простір Білорусі. У підсумку літаку довелося кружляти в небі, щоб виробити паливо перед заходом на посадку.

Припинення авіасполучення з Білоруссю - про що йшлося раніше:

25 травня над Білоруссю зникли літаки - через "піратство" Лукашенка майже всі летять в обхід, крім російських літаків і суден тих країн, які ще не ухвалили рішення відмовитися здійснювати рейси до країни.

Президент України Володимир Зеленський 24 травня доручив Кабміну підготувати рішення про припинення авіасполучення з Республікою Білорусь.

25 травня Кабмін офіційно закрив авіасполучення України з Білоруссю. Рішення Києва почало діяти з 26 травня.

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