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Смачний "ляпас" Лукашенку: Польща закрила своє небо для білоруських літаків

26 травня 2021, 20:35
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Рада міністрів ухвалила заборону на входження до повітряного простору Польщі літаків, які використовують перевізники з Білорусі.

Лукашенко
Польща закрила своє небо для білоруських літаків / Reuters

Уряд Польщі заборонив літакам білоруських авіакомпаній входити до повітряного простору країни.

Таке рішення було ухвалено в середу, 26 травня, повідомив офіційний представник уряду Польщі Петро Мюллер у Twitter. За його словами, заборона літакам білоруських авіакомпаній входити до свого повітряного простору є частиною санкцій.

"Рада міністрів ухвалила заборону на входження до повітряного простору Польщі літаків, які використовують перевізники з Білорусі. Це є частиною реалізації санкцій, про які під час Європейської Ради просив прем'єр-міністр Моравецький", - написав Мюллер.

Зазначимо, вдень 26 травня польське агентство цивільної авіації не пустило до свого повітряного простору літак білоруської авіакомпанії Белавіа. Борт, який прямував до Барселони, мусив повертатися до Мінська.

Згідно з даними сервісу Flightradar24, літак Белавіа так і не зміг покинути повітряний простір Білорусі. У підсумку літаку довелося кружляти в небі, щоб виробити паливо перед заходом на посадку.

Припинення авіасполучення з Білоруссю - про що йшлося раніше:

"Викрадення" літака в Мінську - про що важливо знати:

  • 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
  • Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
  • Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
  • Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.
новини Польщі Олександр Лукашенко авіасполучення
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