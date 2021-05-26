Смачний "ляпас" Лукашенку: Польща закрила своє небо для білоруських літаків

Рада міністрів ухвалила заборону на входження до повітряного простору Польщі літаків, які використовують перевізники з Білорусі.
Уряд Польщі заборонив літакам білоруських авіакомпаній входити до повітряного простору країни.
Таке рішення було ухвалено в середу, 26 травня, повідомив офіційний представник уряду Польщі Петро Мюллер у Twitter. За його словами, заборона літакам білоруських авіакомпаній входити до свого повітряного простору є частиною санкцій.
"Рада міністрів ухвалила заборону на входження до повітряного простору Польщі літаків, які використовують перевізники з Білорусі. Це є частиною реалізації санкцій, про які під час Європейської Ради просив прем'єр-міністр Моравецький", - написав Мюллер.
Зазначимо, вдень 26 травня польське агентство цивільної авіації не пустило до свого повітряного простору літак білоруської авіакомпанії Белавіа. Борт, який прямував до Барселони, мусив повертатися до Мінська.
Згідно з даними сервісу Flightradar24, літак Белавіа так і не зміг покинути повітряний простір Білорусі. У підсумку літаку довелося кружляти в небі, щоб виробити паливо перед заходом на посадку.
Припинення авіасполучення з Білоруссю - про що йшлося раніше:
- 25 травня над Білоруссю зникли літаки - через "піратство" Лукашенка майже всі летять в обхід, крім російських літаків і суден тих країн, які ще не ухвалили рішення відмовитися здійснювати рейси до країни.
- Президент України Володимир Зеленський 24 травня доручив Кабміну підготувати рішення про припинення авіасполучення з Республікою Білорусь.
- 25 травня Кабмін офіційно закрив авіасполучення України з Білоруссю. Рішення Києва почало діяти з 26 травня.
"Викрадення" літака в Мінську - про що важливо знати:
- 23 травня у Мінську екстрено сів літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибуховий пристрій не знайшли.
- Серед пасажирів знаходився опозиційний блогер, творець телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.
- Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала це "операцією спецслужб" і зазначила, що Протасевичу в Білорусі може загрожувати смертна кара.
- Глава компанії Ryanair Майкл О'лірі назвав вимушену посадку в Білорусі літака, що виконував рейс Афіни-Вільнюс, "державним викраденням" літака і "повітряним піратством" з боку білоруської влади.