Смерть Шишова: у Bellingcat вважають, що в Києві орудують співробітники ФСБ

У Києві є співробітник ФСБ / t.me/beldomua

В організації журналістських розслідувань Bellingcat через смерть активіста Віталія Шишова, зробили гучну заяву про те, що в Києві присутні співробітники російської ФСБ.

За словами журналіста-розслідувача Христо Грозєва в ефірі Ехо Москви, всі ресурси Bellingcat будуть спрямовані на розслідування справи про смерть Шишова. Грозєв висловив думку, що це не було самогубством.

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"По-перше, навіть без попередньої інформації, я б сказав, що це не самогубство. Але я б не став писати до того, як у нас не стало б повної картини події. Те, що це дозволяє припустити, що це спецоперація, це факт, що ми кілька днів працюємо над інформацією, якої ми домоглися, що у Києві присутні співробітники ФСБ Росії, які інтегрувалися серед опозиційних білоруських груп, які перебувають в Україні. Звичайно, це може бути випадковістю. І зараз ми чуємо цю новину. Це означає, що зараз ми направляємо всі свої ресурси на розслідування цього вбивства, якщо це вбивство", - сказав він.

Смерть Віталія Шишова - про що раніше повідомляв Главред:

Сьогодні в Києві знайшли повішеним очільника білоруського дому в Україні Віталія Шишова, який зник вчора в столиці біля свого будинку.

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Його тіло виявили в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання. Мобільний телефон та особисті речі Віталія були вилучені з місця події.

Поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, в тому числі версію вбивства, замасковане під суїцид.