Смерть Шишова: в Bellingcat считают, что в Киеве орудуют сотрудники ФСБ

В Киеве есть сотрудник ФСБ / t.me/beldomua

В организации журналистских расследований Bellingcat из-за смерти активиста Виталия Шишова, сделали громкое заявление о том, что в Киеве присутствуют сотрудники российской ФСБ.

По словам журналиста-расследователя Христо Грозева в эфире Эхо Москвы, все ресурсы Bellingcat будут направлены на расследование дела о смерти Шишова. Грозев высказал мнение, что это не было самоубийством.

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"Во-первых, даже без предварительной информации, я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не стало бы полной картины произошедшего. То, что это позволяет предположить, что это спецоперация, это факт, что мы несколько дней работаем над информацией, которой мы добились, что в Киеве присутствуют сотрудники ФСБ России, которые интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине. Конечно, это может быть случайностью. И сейчас мы слышим эту новость. Это означает, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство", - сказал он.

Смерть Виталия Шишова - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее сообщалось о том, что в Киеве нашли повешенным главу белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который пропал вчера в Киеве.

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Его тело обнаружили в одном с киевских парков, неподалеку от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид.