Зеленский взял на личный контроль расследование убийства Виталия Шишова

Владимир Зеленский отреагировал на смерть Шишова / Getty

Офис президента Украины внимательно следит за выводами полиции и лично президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле дело о смерти главы Белорусского дома в Украине Виталия Шишова.

"Мы пристально следим за выводами полиции, президент конечно держит это дело на контроле. Здесь единственное, что можно сказать, что нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси и нам очень важно, чтобы белорусы после событий лета и осени прошлого года приехал в Украину, чтобы они чувствовали себя в безопасности", - заявил на брифинге пресс-секретаря президента Украины Сергей Никифоров.

Никифоров также добавил, что если окажется, что к смерти Шишова были причастны спецслужбы, тогда будет реакция Зеленского.

Смерть Виталия Шишова - о чем ранее сообщал Главред:

Ранее сообщалось о том, что в Киеве нашли повешенным главу белорусского дома в Украине Виталия Шишова, который пропал вчера в Киеве.

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Его тело обнаружили в одном с киевских парков, неподалеку от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированное под суицид.

Кто такой Виталий Шишов и что о нем известно:

Виталий Шишов был вынужден переехать в Украину осенью 2020 года – после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния узурпаторам власти в Беларуси.

Он стоял у истоков создания Беларуского дома в Украине и являлся главой этой организации.

В Украине Шишов помогал белорусам, вынужденным бежать от режима Лукашенко, проводил акции против режима Лукашенко, продвигал законопроекты, помогающие его соотечественникам, формировал диаспору в Украине.