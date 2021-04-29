ЗМІ знайшли у Лукашенка таємного сина: хлопчик живе в інтернаті

Лукашенко приховує сина з розумовою відсталістю / Reuters

Білоруські опозиційні ЗМІ з'ясували, що у Олександра Лукашенка є таємна дитина. У хлопчика - розумова відсталість, тому його існування він приховує.

За офіційними даними, опублікованими на сайті президента Білорусі, у Лукашенка -троє синів. Старші - Віктор, 1975 року народження, та Дмитро, 1980 року народження. З їхньою матір'ю, Галиною, Лукашенко офіційно не розлучений, але живуть вони окремо. Третій син - Микола, 2004 року народження. Його матір'ю є Ірина Абельська, колишній особистий лікар Олександра Лукашенка. Telegram-канал NEXTA з'ясував, що Микола - другий син Абельської і Лукашенка.

"За два роки до народження Миколи, в листопаді 2002 року... у пари народився син з особливостями розвитку — розумовою відсталістю, аутизмом і недорозвиненими слуховими проходами (глухонімий)", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Лукашенко нібито подумав, що хвора дитина зашкодить його кар'єрі політика і вирішив від нього позбутися. Хлопчика записали на дівоче прізвище матері - Матвій Постоялко - і відправили в дитбудинок.

"Весь цей час коштів на нього не шкодували: у Матвія був особистий тьютор, педагог, індивідуальний навчальний кабінет, дорогі розвиваючі іграшки, до нього приставили двох "бабусь", які контролювали виховний процес і привозили хлопчикові все необхідне (їжу, іграшки)", — йдеться у повідомленні.

За словами журналістів, зараз Матвій живе в психоневрологічному будинку-інтернаті для людей похилого віку та інвалідів у Мінську. У NEXTA навіть знайшли його фотографію 7-річної давності, на якій хлопчикові 10-11 років.

Матвій Постоялко (Лукашенко) / Фото Telegram-канал NEXTA

Нібито Лукашенко, дізнавшись про другу вагітність Абельської, навіть побив її до втрати свідомості. Він боявся, що і ця дитина народиться з розумовою відсталістю.

читайте такожУ мережі показали фото з резиденції колі Лукашенка"І саме тому існування Миколи приховували так довго — поки... (Лукашенко, — ред.) остаточно не переконався, що друга дитина здорова і не попсує його імідж", — зазначає NEXTA.

Микола прославився тим, що був з батьком на різних державних заходах і офіційних візитах.

Нагадаємо, в лютому 2021 року невизнаний лідер білорусів Олександр Лукашенко заявив про те, що не має наміру передавати владу своїм синам.

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