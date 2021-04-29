УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

СМИ нашли у Лукашенко тайного сына: мальчик живет в интернате

29 апреля 2021, 07:18
Прослушать новость
Остановить

Ребенок родился с особенностями развития — умственной отсталостью, аутизмом и недоразвитыми слуховыми проходами. Мальчика назвали Матвей Постоялко.

Лукашенко
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью / Reuters

Белорусские оппозиционные СМИ выяснили, что у Александра Лукашенко есть тайный ребенок. У мальчика - умственная отсталость, поэтому его существование он скрывает.

По официальным данным, опубликованным на сайте президента Беларуси, у Лукашенко — трое сыновей. Старшие — Виктор, 1975 года рождения и Дмитрий, 1980 года рождения. С их матерью, Галиной, Лукашенко официально не разведен, но живут они раздельно. Третий сын — Николай, 2004 года рождения. Его матерью является Ирина Абельская, бывший личный врач Александра Лукашенко. Telegram-канал NEXTA выяснил, что Николай — второй сын Абельськой и Лукашенко.

"За два года до рождения Коли, в ноябре 2002 года… у пары родился сын с особенностями развития — умственной отсталостью, аутизмом и недоразвитыми слуховыми проходами (глухонемой)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко якобы решил, что больной ребенок навредит его карьере политика и решил от него избавиться. Мальчика записали на девичью фамилию матери — Матвей Постоялко - и отправили в детдом.

"Все это время средств на него не жалели: у Матвея был личный тьютор, педагог, индивидуальный учебный кабинет, дорогие развивающие игрушки, к нему приставили двух "бабушек", которые контролировали воспитательный процесс и привозили мальчику все необходимое (еду, игрушки)", — говорится в сообщении.

По словам журналистов, сейчас Матвей живет в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов в Минске. В NEXTA даже нашли его фотографию 7-летней давности, на которой мальчику 10-11 лет.

Матвей Постоялко (Лукашенко)
Матвей Постоялко (Лукашенко) / Фото Telegram-канал NEXTA

Якобы Лукашенко, узнав о второй беременности Абельской, даже избил ее до потери сознания. Он боялся, что и этот ребенок родится с умственной отсталостью.

Читайте такжеВ Сети показали фото из резиденции Коли Лукашенко"И именно поэтому существование Коли скрывали так долго — пока… (Лукашенко, — ред.) окончательно не убедился, что второй ребёнок здоров и не попортит его имидж", — отмечает NEXTA.

Николай прославился тем, что был с отцом на различных государственных мероприятиях и официальных визитах.

Напомним, в феврале 2021 года непризнанный лидер белорусов Александр Лукашенко заявил о том, что не намерен передавать власть своим сыновьям.

Фильм Лукашенко. Золотое дно - о чем ранее писал Главред:

  • Оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о богатствах президента страны Александра Лукашенко. В фильме рассказывается о многих резиденциях Лукашенко – как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами.
  • Также описан автопарк, который он использует, с автомобилями за миллионы долларов, включая ретро-автомобили. Отдельный фрагмент фильма касается авиапарка.
  • Кроме того, в фильме фигурируют фамилии белорусских и иностранных бизнесменов – Михаил Гуцериев, Игорь Макаров, Алексей Олексин, Павел Топузидис, братья Каричи. Сообщается, что они получили эксклюзивные условия ведения бизнеса в обмен на ценные "подарки" Лукашенко.
Александр Лукашенко Николай Лукашенко новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «СМИ нашли у Лукашенко тайного сына: мальчик живет в интернате». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Страстная неделя Великого поста 2021: что в какие дни делатьСтрастная неделя Великого поста 2021: что в какие дни делать Идеальные джинсы для тех, кому давно уже не 20Идеальные джинсы для тех, кому давно уже не 20 В чем секрет популярности ПутинаВ чем секрет популярности Путина Коболев отреагировал на увольнение с должности главы НафтогазаКоболев отреагировал на увольнение с должности главы Нафтогаза Земан "слил" сведения о смертельном взрыве: в Сенате Чехии назвали последствияЗеман "слил" сведения о смертельном взрыве: в Сенате Чехии назвали последствия

Последние новости

08:17
Коронавирус 29 апреля: выявили 11,5 тыс. новых больных, умерли почти 400 украинцев
08:11
Гороскоп для всех знаков Зодиака на 30 апреля: угрозы дня и личный переворот Видео
07:55
У Кравчука предупредили о возвращении войск РФ к границам Украины Видео
07:51
COVID-19 ускорился: в ВОЗ сообщили плохие новости о пандемии Видео
07:44
Неудачник месяца: гороскоп на май-2021 для Водолея
Реклама
07:18
СМИ нашли у Лукашенко тайного сына: мальчик живет в интернате
07:14
"Горячая мамочка": жена телеведущего СТБ поразила сексуальным фото
06:52
Гороскоп всех знаков Зодиака на 29 апреля: открытый дар и угроза здоровью Видео
06:34
Байден пригрозил Путину ответственностью за агрессию Видео
06:30
Календарь магнитных бурь на май 2021: даты и рекомендации Видео
06:03
Главные 8 трендов женской обуви на весну-лето 2021 Фото Видео
05:28
Политолог оценил шансы на отставку главы Минздрава Степанова
05:06
День ангела Ирины: как оригинально поздравить именинницу Фото
04:22
Ученые нашли для человечества новую угрозу от изменения климата Видео
03:50
Клеопатра и перья: самые модные варианты стрижки боб 2021 Фото Видео
03:06
Найден способ, как уничтожить коронавирус за секунду Видео
02:19
Бренд Redmi представил свой первый смартфон для геймеров Видео
01:36
Как можно вернуть себе обоняние после коронавируса - ответ ученых Видео
00:54
Олимпийская чемпионка из Украины снялась сексуально принимая ванну
00:24
В Украину ворвется грозовая стихия: где испортится погода Видео
Реклама
00:19
Поздравления с Чистым четвергом – открытки и тексты Фото Видео
28 апреля, среда
23:53
ПСЖ дома минимально проиграл Манчестер Сити - Лига Чемпионов Фото
23:49
Врачи назвали самый опасный мед для организма Видео
23:07
У Байдена назвали тему обсуждения на встрече с Путиным Видео
23:00
В аннексированном Крыму скорая попала в смертельное ДТП Видео
22:43
Арестович заявил о странном поведении россиян на заседании ТКГ Видео
21:50
В Госстате рассказали, как изменилась реальная зарплата
21:46
Дипломат раскрыл подробности о возможной встрече Зеленского и Путина в Ватикане Видео
21:12
У Кравчука раскрыли итоги заседания ТКГ по перемирию на Донбассе Видео
21:10
Повседневные ошибки, которые ужасно портят наши ногти Видео
21:00
Украинские разработчики решили сделать своих "Корсаров" (видео) Видео
20:43
Гороскоп на май 2021 для Весов: к чему готовиться в конце весны
20:42
Франция ответила на предложение Зеленского о новых переговорах по Донбассу
20:41
К бывшему адвокату Трампа нагрянули с обысками из-за дел в Украине Видео
20:36
Как увлажнить волосы в домашних условиях "как профи" Видео
20:35
Генерал США спрогнозировал, будет ли наступление России на Украину Видео
20:27
Ученые выяснили, почему у больных коронавирусом пропадает вкус Видео
19:58
Некоторые диеты могу вызывать диабет - ученые Видео
19:39
Киев покидает красную зону карантина: что разрешено с 1 мая Видео
19:38
Названы шесть диких, но выполнимых позы для секса, о которых вы раньше не слышали Видео
Реклама
19:38
Кулеба перечислил "ловушки" минских соглашений Видео
19:35
Sony рассказала, какие игры получат подписчики PS Plus в мае Видео
19:34
Три способа увеличить пенис, которые работают, и четыре, которые никогда нельзя пробовать Видео
19:23
Почему Коболев получил коленом под зад мнение
19:13
Инфекционист рассказал, когда ожидать новой вспышки COVID-19 в Украине Видео
19:10
Киев сковали огромные пробки: какие улицы стоит объехать
19:07
У Навального рассказали, сколько за пропаганду получает Маргарита Симоньян
18:52
В Zoom появилась функция одной "комнаты" для участников встречи
18:30
Ведущий 1+1 раскрыл подробности сериала Слов'яни Видео
18:30
В Нафтогазе прошлись по увольнению Коболева Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять