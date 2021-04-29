СМИ нашли у Лукашенко тайного сына: мальчик живет в интернате

Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью / Reuters

Белорусские оппозиционные СМИ выяснили, что у Александра Лукашенко есть тайный ребенок. У мальчика - умственная отсталость, поэтому его существование он скрывает.

По официальным данным, опубликованным на сайте президента Беларуси, у Лукашенко — трое сыновей. Старшие — Виктор, 1975 года рождения и Дмитрий, 1980 года рождения. С их матерью, Галиной, Лукашенко официально не разведен, но живут они раздельно. Третий сын — Николай, 2004 года рождения. Его матерью является Ирина Абельская, бывший личный врач Александра Лукашенко. Telegram-канал NEXTA выяснил, что Николай — второй сын Абельськой и Лукашенко.

"За два года до рождения Коли, в ноябре 2002 года… у пары родился сын с особенностями развития — умственной отсталостью, аутизмом и недоразвитыми слуховыми проходами (глухонемой)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Лукашенко якобы решил, что больной ребенок навредит его карьере политика и решил от него избавиться. Мальчика записали на девичью фамилию матери — Матвей Постоялко - и отправили в детдом.

"Все это время средств на него не жалели: у Матвея был личный тьютор, педагог, индивидуальный учебный кабинет, дорогие развивающие игрушки, к нему приставили двух "бабушек", которые контролировали воспитательный процесс и привозили мальчику все необходимое (еду, игрушки)", — говорится в сообщении.

По словам журналистов, сейчас Матвей живет в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов в Минске. В NEXTA даже нашли его фотографию 7-летней давности, на которой мальчику 10-11 лет.

Матвей Постоялко (Лукашенко) / Фото Telegram-канал NEXTA

Якобы Лукашенко, узнав о второй беременности Абельской, даже избил ее до потери сознания. Он боялся, что и этот ребенок родится с умственной отсталостью.

Читайте такжеВ Сети показали фото из резиденции Коли Лукашенко"И именно поэтому существование Коли скрывали так долго — пока… (Лукашенко, — ред.) окончательно не убедился, что второй ребёнок здоров и не попортит его имидж", — отмечает NEXTA.

Николай прославился тем, что был с отцом на различных государственных мероприятиях и официальных визитах.

Напомним, в феврале 2021 года непризнанный лидер белорусов Александр Лукашенко заявил о том, что не намерен передавать власть своим сыновьям.

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