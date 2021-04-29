СМИ нашли у Лукашенко тайного сына: мальчик живет в интернате

Ребенок родился с особенностями развития — умственной отсталостью, аутизмом и недоразвитыми слуховыми проходами. Мальчика назвали Матвей Постоялко.
Белорусские оппозиционные СМИ выяснили, что у Александра Лукашенко есть тайный ребенок. У мальчика - умственная отсталость, поэтому его существование он скрывает.
По официальным данным, опубликованным на сайте президента Беларуси, у Лукашенко — трое сыновей. Старшие — Виктор, 1975 года рождения и Дмитрий, 1980 года рождения. С их матерью, Галиной, Лукашенко официально не разведен, но живут они раздельно. Третий сын — Николай, 2004 года рождения. Его матерью является Ирина Абельская, бывший личный врач Александра Лукашенко. Telegram-канал NEXTA выяснил, что Николай — второй сын Абельськой и Лукашенко.
"За два года до рождения Коли, в ноябре 2002 года… у пары родился сын с особенностями развития — умственной отсталостью, аутизмом и недоразвитыми слуховыми проходами (глухонемой)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Лукашенко якобы решил, что больной ребенок навредит его карьере политика и решил от него избавиться. Мальчика записали на девичью фамилию матери — Матвей Постоялко - и отправили в детдом.
"Все это время средств на него не жалели: у Матвея был личный тьютор, педагог, индивидуальный учебный кабинет, дорогие развивающие игрушки, к нему приставили двух "бабушек", которые контролировали воспитательный процесс и привозили мальчику все необходимое (еду, игрушки)", — говорится в сообщении.
По словам журналистов, сейчас Матвей живет в психоневрологическом доме-интернате для престарелых и инвалидов в Минске. В NEXTA даже нашли его фотографию 7-летней давности, на которой мальчику 10-11 лет.
Якобы Лукашенко, узнав о второй беременности Абельской, даже избил ее до потери сознания. Он боялся, что и этот ребенок родится с умственной отсталостью.
Читайте такжеВ Сети показали фото из резиденции Коли Лукашенко"И именно поэтому существование Коли скрывали так долго — пока… (Лукашенко, — ред.) окончательно не убедился, что второй ребёнок здоров и не попортит его имидж", — отмечает NEXTA.
Николай прославился тем, что был с отцом на различных государственных мероприятиях и официальных визитах.
Напомним, в феврале 2021 года непризнанный лидер белорусов Александр Лукашенко заявил о том, что не намерен передавать власть своим сыновьям.
Фильм Лукашенко. Золотое дно - о чем ранее писал Главред:
- Оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о богатствах президента страны Александра Лукашенко. В фильме рассказывается о многих резиденциях Лукашенко – как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами.
- Также описан автопарк, который он использует, с автомобилями за миллионы долларов, включая ретро-автомобили. Отдельный фрагмент фильма касается авиапарка.
- Кроме того, в фильме фигурируют фамилии белорусских и иностранных бизнесменов – Михаил Гуцериев, Игорь Макаров, Алексей Олексин, Павел Топузидис, братья Каричи. Сообщается, что они получили эксклюзивные условия ведения бизнеса в обмен на ценные "подарки" Лукашенко.