Лукашенко сделал громкое заявление о передаче власти своим сыновьям

Лукашенко высказался о том, будет ли передавать власть сыновьям / Reuters

Непризнанный лидер белорусов Александр Лукашенко заявил о том, что не намерен передавать власть своим сыновьям. Такое громкое заявление он сделал на собрании Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси 26 февраля, сообщила пресс-служба Лукашенко на официальном сайте.

Лукашенко отметил: на фоне протестов в стране ходит много слухов, что он может передать власть одному из своих сыновей. Лукашенко заверил, что в его планах такого сценария нет.

"В нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня… Вот честно и искренне", - сказал Лукашенко.

Примечательно, что на этом же собрании старший сын Лукашенко Виктор был назначен новым президентом НОК Беларуси. Этот пост до него 24 года занимал лично его отец Александр Лукашенко.

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Стоит также уточнить, что старший сын Лукашенко ранее был помощником президента Беларуси по национальной безопасности. Он был отправлен в отставку из-за перевода в МОК.

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