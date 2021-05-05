ЗМІ назвали можливу дату зустрічі Байдена і Путіна

Байден і Путін можуть провести зустріч 15-16 червня / Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що сподівається зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним в Європі в червні 2021 року.

Російське видання Коммерсантъ з посиланням на власні джерела повідомляє, що глава Білого дому запропонував російському президенту зустрітися 15-16 червня.

Як відомо, президент США Джо Байден запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися під час телефонної розмови в середині квітня. Точні дати не називалися. В якості місця зустрічі адміністрація Білого дому запропонувала третю країну.

Влада Австрії запропонувала провести зустріч у Відні. Кремль заявив, що офіційної відповіді щодо зустрічі не було, і Москва вивчає пропозицію.

Як повідомляв Главред, 15 квітня США запровадили нові санкції проти Росії. Американські обмеження поширюються на діяльність шести російських технологічних компанії, а також 32 фізичних і юридичних осіб. Також у Вашингтоні ухвалили рішення про видворення 10 американських дипломатів.

16 квітня Росія вирішила запустити відповідні санкції проти США. Москва внесла в "чорні списки" низку американських високопоставлених чиновників, яким заборонили в'їзд на територію Російської держави.

У МЗС Росії після цього заявили, що американські санкції ставлять під сумнів можливість проведення зустрічі Байдена і Путіна.