CNN оголосив дату і місце зустрічі Байдена і Путіна

Джо Байден проведе зустріч з Путіним 15-16 червня у Женеві - CNN / Фото Reuters

Зустріч президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним пройде 15-16 червня у Женеві. Білий Дім і Кремль на цьому тижні проводять остаточне узгодження питання з підготовки до саміту Вашингтона і Москви. Захід має відбутися по поверненню Байдена з першої міжнародної поїздки з моменту вступу на посаду.

Як повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників, Вашингтон і Москва на цьому тижні повинні завершити узгодження питань щодо зустрічі Байдена і Путіна. Зустріч повинна пройти у Женеві 15-16 червня, саме це місто стало останнім претендентом на роль місця для проведення саміту.

Також зазначено, що захід має відбутися після того, як завершиться перша міжнародна поїздка Джо Байдена з моменту його вступу на президентський пост.

читайте такожУ Кремлі зробили заяву щодо термінів і місця зустрічі Байдена і ПутінаНагадаємо, 24 травня пройшла зустріч радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана з секретарем Радбезу РФ Миколою Патрушевим, за підсумками якої були опубліковані заяви двох сторін про те, що зустріч була важливим етапом підготовки до саміту лідерів двох держав. Деталі майбутньої зустрічі Байдена і Путіна, пов'язані з термінами та місцем проведення заходу, обіцяли оприлюднити пізніше.

Зустріч Байдена і Путіна