CNN оголосив дату і місце зустрічі Байдена і Путіна

Вашингтон і Москва остаточно погоджують питання щодо проведення американо-російського саміту.
Зустріч президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним пройде 15-16 червня у Женеві. Білий Дім і Кремль на цьому тижні проводять остаточне узгодження питання з підготовки до саміту Вашингтона і Москви. Захід має відбутися по поверненню Байдена з першої міжнародної поїздки з моменту вступу на посаду.
Як повідомляє CNN з посиланням на двох американських чиновників, Вашингтон і Москва на цьому тижні повинні завершити узгодження питань щодо зустрічі Байдена і Путіна. Зустріч повинна пройти у Женеві 15-16 червня, саме це місто стало останнім претендентом на роль місця для проведення саміту.
Також зазначено, що захід має відбутися після того, як завершиться перша міжнародна поїздка Джо Байдена з моменту його вступу на президентський пост.
читайте такожУ Кремлі зробили заяву щодо термінів і місця зустрічі Байдена і ПутінаНагадаємо, 24 травня пройшла зустріч радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана з секретарем Радбезу РФ Миколою Патрушевим, за підсумками якої були опубліковані заяви двох сторін про те, що зустріч була важливим етапом підготовки до саміту лідерів двох держав. Деталі майбутньої зустрічі Байдена і Путіна, пов'язані з термінами та місцем проведення заходу, обіцяли оприлюднити пізніше.
Зустріч Байдена і Путіна
- Американський президент Джо Байден 13 квітня провів телефонну розмову з главою РФ Володимиром Путіним, під час якої сторони домовилися обговорити можливість проведення зустрічі у Європі для перемовин щодо американо-російських відносин.
- У Кремлі заявляли, що зустріч Путіна і Байдена може відбутися в найближчому майбутньому. Помічник глави РФ Юрій Ушаков прогнозував перемовини на червень.
- Відносини США і Росії після розмови лідерів держав погіршилися: Вашингтон і Москва обмінялися новими санкціями, а РФ включила Сполучені Штати до списку недружніх держав. Однак це не позначилося на планах щодо продовження дискусії про організацію перемовин Байдена і Путіна.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен казав, що перемовини Байдена і Путіна можуть відбутися найближчими тижнями. Американський високопосадовець не виключав, що вони можуть пройти у Ісландії.
- Швейцарська газета Tages-Anzeiger і американський телеканал NBC у понеділок, 24 травня, з посиланням на свої джерела заявили, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися у Женеві у найближчі два тижні.